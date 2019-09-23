“更加深入了解中国文化”（一带一路中外媒体采访调研行）

“太精彩了”“不可思议”……9月21日，“一带一路”新闻合作联盟短期访学班部分学员来到西安秦始皇兵马俑博物馆，近距离感受中国古代文化。

“在这里，我实现了自己的梦想。”哥斯达黎加《民族报》执行总编辑阿曼多·梅尔加熟知兵马俑的故事。他至今记得上世纪兵马俑刚发掘时，全世界为之轰动的场景。“从那时起，我就想来中国看看。每个兵马俑的表情都栩栩如生，难以置信几千年前的中国就有这样高超的技艺。”

秦始皇兵马俑架起了一座桥梁，让中国文化走向世界。“对于拉丁美洲人来说，中国在地球的另一端，”智利《柜台报》编辑瓦莱里亚·亚历杭德拉表示，“访学班带我们来到北京、西安，近距离接触并观察中国最真实的模样。媒体是文明对话的重要桥梁，通过我们的报道，拉丁美洲人民对中国文化的印象将更加深刻。”

这样的想法得到了西班牙《理性报》记者克拉拉·纳比奥的赞同，她认为：“兵马俑是中国文化的传播使者。不同文明的交流非常重要。如果不同国家和地区的民众生活在封闭的圈子里，世界就将处于隔阂和危险状态。”

观展时，阿根廷《号角报》国际部主任马塞洛·坎特米向讲解员详细了解兵马俑的历史以及修复保护等细节。他告诉记者，兵马俑的恢弘气势“超乎想象”。“未来，我希望更加深入了解中国文化，将一个全面立体的中国介绍给拉美人民。”

“走过了千年岁月，通过兵马俑，我看到中国的历史保存完好。”乌拉圭《共和国报》媒体集团总经理格拉西拉·瓦拉里诺指着兵马俑对记者说，“乌拉圭人要学习中国人对历史的尊重，只有尊重历史才能更好地面向未来。”

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 03 版）

(责编：牛镛、刘洁妍)