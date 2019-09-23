新华社拿骚9月21日电 （记者朱婉君）应巴哈马议会邀请，全国人大常委会副委员长蔡达峰于9月19日至21日率团访问巴哈马，其间，分别会见巴哈马众议长穆特里和副总理兼财政部长特恩奎斯特。

蔡达峰表示，建交以来中巴关系发展良好，政治互信不断加深，各领域务实合作持续推进，人文交流日益密切。中方愿不断提升两国政治互信水平，深化两国在经贸、投资、文化、教育、旅游、农业、基础设施等领域合作，继续提供力所能及的帮助支持巴经济社会发展。中国全国人大愿加强同巴议会交往，密切双方各层级往来和治国理政经验交流，为促进双方各领域合作发挥积极作用。蔡达峰还就“多里安”飓风对巴造成重大损失表示慰问。

巴方高度评价新中国成立70年来取得伟大成就和巴中友好关系发展，重申坚定支持一个中国原则，感谢中方为巴经济社会发展提供宝贵支持和帮助，感谢中方在巴遭受飓风袭击后伸出援手，愿同中方继续加强基础设施建设、贸易、投资、旅游、教育、减灾等领域合作，希望巴中立法机构加强交往和治国理政经验交流，助力双边关系发展。

访问期间，蔡达峰还考察了在巴中资企业项目、巴哈马大学及该校孔子学院等。

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 03 版）

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