开栏的话

由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处和中国传媒大学共同承办的“一带一路”新闻合作联盟短期访学班近日开班。来自拉美和非洲等地区的26个国家46家主流媒体的50名编辑记者，在北京期间参加了讲座、参观、交流等活动，随后分赴陕西、浙江、贵州、广东等地采访调研，全面了解“一带一路”的时代内涵，真切感受新中国成立70周年的发展成就。

在黔西北一栋漂亮的两层楼民居里，84岁的张正英老人腰板挺直地坐在客厅沙发上，脸上洋溢着和蔼慈祥的笑容，一个劲儿地招呼大家“坐、坐”。

这是“一带一路”新闻合作联盟短期访学班来到贵州省大方县凤山乡恒大幸福二村采访调研时的一幕。“难以置信，这些房子真的是给贫困户住的吗？”尼日利亚《领航报》总编辑奥斯汀·马霍走进扶贫搬迁户居住的小洋楼时，甚至有点不敢相信自己的眼睛。访学班成员们不约而同地感叹“张奶奶真幸福！”

恒大幸福二村是恒大集团在大方县援建的50个新农村之一，住着42户搬迁贫困户、163人。当地还因地制宜，结合群众发展意愿，采取“龙头企业+合作社+贫困户+基地”的运营模式，为每户援建两个蔬菜大棚，贫困户组建扶贫互助合作社发展生产。

而在毕节市七星关区易地搬迁集中安置区，参加访学活动的外媒朋友们看到，4栋崭新的居民楼矗立中央，水、电、路、通信等基础设施配套齐全，房屋进行了装修并配备了简易的家电家具，搬迁户可以拎包入住。在居民楼四周，学校、社区居委会、文化室、老年服务站、社区卫生院等一应俱全。

“居民搬来这里住居然不花一分钱，这在世界其他地方难以想象。”埃塞俄比亚广播公司高级编辑亚勒姆·泰德拉说，尤其令她感动的是，工作人员会反复确认村民的搬迁意愿，“这显示出政府和企业真正为人民考虑，将人民的利益放在首位。”

“让企业投入这么多资金用于扶贫，是怎么做到的？”南非独立传媒集团商业发展经理凯西尼·切蒂说，“中国的政府、人民和各种社会力量群策群力、共同扶贫，很值得我们学习。”

“这些牛比我家乡的还要壮！”在大方县纯种安格斯牛第一育种场，津巴布韦报业集团高级研究员塔法兹瓦·穆格瓦迪指着牧场中小憩的牛群连连称赞。穆格瓦迪了解到，企业参与扶贫是双赢的格局。“希望这种模式可以引入津巴布韦并推广开来。”

“亲眼看到中国曾经最贫穷的省份之一取得如此大的发展成就，我对中国在2020年前彻底消除贫困充满信心。”毛里求斯国家电视台高级编辑蒂埃里·拉马索米说。

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 03 版）

(责编：牛镛、刘洁妍)