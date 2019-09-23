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“中国为世界和平与发展作出重要贡献”（点赞中国·辉煌70年）

——访西班牙共产党主席何塞·森特里亚

本报驻西班牙记者  姜  波

2019年09月23日04:52  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，西班牙共产党主席何塞·森特里亚在接受记者采访时，高度评价新中国成立70周年来的发展成就。他说，中国人民在中国共产党的领导下奋发图强，创造了举世瞩目的辉煌成就，中国在国际舞台上也发挥着越来越重要的作用，成为维护世界和平与发展的重要力量。

　　自1998年始，森特里亚数次到访中国，见证了中国人民生活水平的极大提高、中国社会面貌的巨大变化。“中国数亿人摆脱了贫困，这一成就来之不易，尤为令人称道。”森特里亚表示，近年来中国科技和自主创新水平不断提高，在许多领域位居世界前列，备受瞩目，中国的发展经验值得许多国家学习借鉴。

　　森特里亚认为，中国取得如此成就，源于中国共产党领导中国人民坚持走中国特色社会主义道路，这是经过实践检验的正确道路。所有民众都能共享发展成果，充分体现出了社会主义制度的优越性。

　　在森特里亚看来，中国为世界多极化发展贡献着越来越重要的力量，不断推动全球治理体系朝着更加公平公正合理的方向发展。森特里亚十分赞赏中方提出的构建人类命运共同体理念。他认为，这一理念“跨越了人类社会的分歧与隔阂，着眼于全人类的福祉，为推动世界和平、构建新型国际关系开辟了一条新的路径”。

　　今年6月，森特里亚赴重庆参加了“一带一路”陆海联动发展论坛。森特里亚认为，“一带一路”倡议是当今世界最具雄心的发展战略之一，涵盖了经济、社会、文化等各领域合作，有力推动了沿线国家和地区的发展，尤其是有助于提高亚洲、非洲和拉美等地区民众的生活水平。“中国不断扩大和深化改革开放举措，将分享给更多国家尤其是发展中国家发展红利。”

　　森特里亚说，全球160多个国家和国际组织积极支持和参与共建“一带一路”，许多国家将本国发展战略与“一带一路”倡议深度对接，有力地促进经济发展、改善民生福祉。同时，“一带一路”倡议还将促进不同国家和人民之间的相互理解，有助于构建更加繁荣稳定的世界。

　　“今年是新中国成立70周年，中国迎来了发展前进的新起点。”森特里亚说，“中国为世界和平与发展作出重要贡献。相信在中国共产党的领导下，中国一定会继续奋勇前进，取得更大的发展。”

　　（本报马德里电）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月23日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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