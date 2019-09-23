七十年奋斗，中国成就斐然（国际论坛）

中国人民既聪明又勤劳，是中国最宝贵的财富，当他们奋力拼搏、开拓进取时，各种机会自然会降临

1970年，我第一次到访中国。过去近50年时间内，我见证了中国的飞速发展，目睹了中国走出贫困。在中国，多姿多彩的服饰取代了灰色单一的制服，汽车不断取代自行车，高楼大厦取代低矮小屋。我看到，中国人为祖国的发展成就而自豪。

70年奋斗，中国成就斐然。中国的政策执行速度给人留下深刻印象。每次去中国，都能看到巨大变化。在困难时期，中国人经常是四五个人，甚至更多人挤在一间屋子里生活。现在，人们普遍享受着现代化、舒适的居住条件。中国人民尤其是年轻人对未来充满信心。

中国的发展为世界带来两大积极影响。一方面，反贫困斗争一直是世界的紧迫任务，数亿中国人脱贫极大推动了全球减贫事业发展。另一方面，中国重返世界舞台成为推动国际合作的重要因素，如首届中国国际进口博览会的成功对未来就是一个非常积极的信号。

许多西方人曾认为，改革开放将使中国朝着西方模式演变。然而事实证明，中国始终坚持走自己的道路。中国领导人非常明确地指出，中国致力于走中国特色社会主义道路。在我看来，中国特色的一个主要体现就是坚持中国共产党的领导。

同世界上所有国家一样，中国也面临许多挑战。环保问题事关经济民生，尤其关系到人民健康，是中国面临的一项紧迫挑战。签署气候变化《巴黎协定》以来，中国积极做好污染防治，引领世界与环境污染作斗争。数字革命也是一项重大挑战，因为这将改变经济与社会的面貌，中国在推动这一新经济发展和促进就业方面付出了大量努力。

70年来，中国对世界的影响越来越大。作为全球第二大经济体，中国出口的产品在世界上无处不在，中国文化的影响力也日益扩大。在法国，中国春节实际上已成为一个全国范围的节日；中国积极推动非洲发展，在非洲的影响力更是随处可见；在拉美，中国也非常受欢迎。在一些国际机构，如联合国、联合国教科文组织、国际货币基金组织、联合国粮农组织等，中国人越来越多地担任起重要职务，对多边主义的影响与日俱增。

中国外交受到中国传统文化根深蒂固的影响。“合作比摩擦好”，我多次听到习近平主席说这句话。在我看来，这一外交理念的两翼是“一带一路”与多边主义。“一带一路”是一项推动国际合作的伟大倡议。面对单边主义抬头，中国积极倡导多边主义。

很难预估中国未来30年的发展，正如过去无人预见中国能够实现如此高速的发展。尽管世界对中国发展成就感到惊讶，但我个人对中国人民充满信心，因为我很了解中国，对中国人民有很深的感情。中国人民既聪明又勤劳，是中国最宝贵的财富，当他们奋力拼搏、开拓进取时，各种机会自然会降临。我认为，创新将是中国未来发展的关键。

我毫不怀疑中国将于本世纪中叶实现其第二个百年奋斗目标。在我看来，大国的目标应该与全球的目标一致。诚如中国领导人所言，“任何国家都不能独善其身”。为此，必须坚持两大要务，一是与气候变化作斗争，二是寻求国家之间的和平。中国已为环保问题动员起来，而且承担起和平国家的使命，这对世界未来发展至关重要。

（作者为“友谊勋章”获得者、法国前总理、法国政府中国事务特别代表）

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 03 版）

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