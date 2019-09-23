活动现场，中国演员正在表演精彩的京剧节目。

本报记者 屈 佩摄

日前，俄罗斯首都莫斯科的市民们兴致勃勃地涌入位于市中心的国民经济成就展览馆。作为“庆祝新中国成立70周年和中俄建交70周年”重要系列活动之一，首届莫斯科“中国节”的举行，为促进两国人民友好交流搭建重要平台。

“举办‘中国节’系列活动体现了两国关系的与众不同”

“我还从未见过如此热闹有趣的外国文化节。”市民丽娜在与一群身着戏服的中国京剧演员合影后，兴奋地告诉记者：“举办‘中国节’系列活动体现了两国关系的与众不同。”

“中国节”主办方表示，将活动主场设于此地具有特殊意义——展览馆主要用以展现国民经济伟大成就。此次“中国节”主题为“中国：伟大的遗产和新时代”，是为了向中国人民和新中国建设成就致敬，传递俄中两国人民间的特殊情感。

展览中心工业广场区域，处处是中国元素。由中俄两国国旗组成一个个巨大的“70”字样，点缀着中心会场，象征“中俄建交70周年”主题。

广场上，造型独特的中国花灯，营造出灯会的氛围。“中国集市”里的美食摊位前，排着长长队伍；“旅游村”里发放的中国宣传册，很快被市民索要一空；“大师班”里的剪纸互动、书法写字，“中医课堂”里的推拿针灸，“茶艺展示”里的典雅文化，激发了市民强烈的“求学”热情；喜庆的舞龙表演，让广场沸腾；彩绘熊猫雕塑，更受到孩子的喜爱……

俄罗斯外交部第一亚洲司副司长安德烈·斯莫罗金表示，今年是俄中建交70周年和新中国成立70周年，意义非凡。“中国节”系列活动是近年来中国在俄举办的规模最大的庆祝活动，具有重要的政治、文化意义。希望俄罗斯民众可以借此增加对中国文化的切身体验，加深对中国的了解，从而增进两国人民的情感和友谊。

“我们喜欢中国，将来有机会一定要去中国看看”

展览馆广场上，为“中国节”特地搭建的主舞台格外引人注目。古筝演奏、旗袍走秀、太极拳……台上，来自中国的艺术工作者精神饱满，敬业演出；台下，里三层外三层站满了莫斯科市民，欢呼声此起彼伏，鼓掌声接连不断。

记者在现场看到，主舞台前，市民们踮着脚、探着头、高举着手机，不愿错过任何精彩瞬间。京剧、武术、舞龙等富有传统中国特色的节目将现场气氛一次次推向高潮，欢笑声、锣鼓声、歌曲声此起彼伏。

叶甫盖尼把3岁的女儿扛在肩上，穿过前几排密集的人群观看舞台上的表演，“骑”在爸爸身上的女儿目不转睛地盯着舞台。叶甫盖尼说：“中国民族乐器演奏俄罗斯著名乐曲、俄罗斯人表演中国武术等节目让人倍感亲切和温暖，这些节目很容易拉近两国民众的距离。”

中国武术在俄罗斯很“圈粉”。此次“中国节”上，中俄武术爱好者同台表演。学习武术5年之久的卡佳告诉记者：“中国武术不仅能强身健体，还能让我结交许多中国朋友。”据了解，在俄罗斯，学习中国武术的爱好者多达23万人。

俄罗斯的“汉语热”也一年比一年升温。中学汉语教师阿辽娜带着30名学生来参加“中国节”。阿辽娜多次去过中国，对北京、上海、杭州等地很熟悉，一边带着学生们在展台前驻足欣赏，一边兴奋地讲述有趣的中国故事。她说，汉语已被列入俄罗斯学生考试的外语科目，更激发了俄罗斯的“汉语热”和“中国热”。她的学生、12岁的娜西娅和小伙伴们高兴地说：“我们喜欢中国，将来有机会一定要去中国看看。”

“中国节”倡议者之一、俄罗斯知名汉学家马斯洛夫说：“中国既是一个高速发展的国家，也是一个文化积淀深厚的国家。‘中国节’将让更多俄罗斯民众了解中国文化、感受中国人民对俄罗斯的善意与友情，从而不断夯实民间友好交往的基础。”

“让两国人民永远成为好邻居、好朋友、好伙伴”

除了一系列文化交流活动，此次“中国节”期间，还举行了题为“数字经济——无国界发展”的中俄商务论坛。来自中俄两国经济界、商业界和企业界人士，围绕“数字经济的生态圈和智慧城市”“数字化的人文视角：教育和旅游”“数码物流与电子商务”等分论坛主题，就相关合作展开深入交流。

“如果说文化交流活动重点在于展现中国传统文化和现代科技经贸领域成果间的联系，那么论坛则希望探讨俄中现在与未来的商务合作。”主办方负责人表示。

中国驻俄罗斯大使张汉晖在论坛开幕式致辞时说，新时代的中俄经贸关系迎来发展新内涵。中国在数字经济领域取得积极进展，而数字经济也被列入2024年前俄罗斯十二大国家专项发展规划，被视为俄罗斯经济增长的新引擎。“中俄双方在这一领域的合作前景广阔，可以共同探索两国经贸合作可持续发展，向实现年贸易额2000亿美元的目标快步前进。”

作为“中国节”的倡议方和组织方之一，俄罗斯科学院远东研究所所长、俄中友好协会第一副主席卢贾宁表示，俄中两国许多商团、企业等，正在积极提议于2020年举办首届“俄罗斯节”。“文化交流让两国人民走得更近，让两国合作走得更远。”

俄中友好协会主席、俄罗斯国家杜马第一副主席梅利尼科夫表示，“俄中双方应共同努力，不断拓展民间外交，巩固两国友好关系的基础，让两国人民永远成为好邻居、好朋友、好伙伴”。

（本报莫斯科9月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 03 版）

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