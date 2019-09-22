针对近期一些海外媒体对中方代表团取消赴美农业州访问计划的猜测，中央农办副主任、农业农村部副部长韩俊21日在华盛顿回应称，我们的确在同美方讨论有关安排，但未确定日程；后来综合考虑各种因素，暂未安排去美农业州访问。

韩俊指出，这次计划调整与此次经贸磋商无关，属单独访问计划，美国有关方面表示，将另行邀请安排访问。

韩俊并表示，中方愿意在平等和相互尊重的基础上进一步扩大中美农业贸易规模、深化两国农业合作。

韩俊是当晚在华盛顿出席一场与美农场主、农业协会、农业企业、研究机构50余名代表的交流活动时作出上述表示的。他强调，中美两国同为农业大国，贸易合作前景广阔，构建互利共赢的中美农业贸易关系，符合两国人民的根本利益。

韩俊指出，刚刚在华盛顿结束的中美经贸问题副部级磋商是建设性的，为双方牵头人第十三轮高级别磋商做了认真准备。韩俊指出，“农业领域的谈判效果也很好，双方进行了充分、坦诚的沟通。”

美国艾奥瓦州大西洋镇玉米地 来源：新华社商务部在21日于网站刊登声明称，商务部新闻发言人表示，9月19日至20日，中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商，就共同关心的经贸问题开展了建设性的讨论。

商务部新闻发言人指出，双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。双方同意将继续就相关问题保持沟通。

美国贸易代表办公室（USTR）在当地时间20日亦发表声明，指出中美双方谈判“是有成效的，美国期待着欢迎来自中国的代表团，于十月进行牵头人级别会议”。

17日，USTR公布了3份对华加征关税商品排除清单通知，超过400项商品在免于加征关税之列。此次清单涉及了美方宣布的3批加征关税的中国商品，排除的商品主要为各类仪器设备零部件、有机合成材料、日用品、化学制品、纺织品、机电设备、化工制品、钢铁制品等。

（原题为《农业农村部官员：美农业州访问行程调整与经贸磋商无关，美方将另行邀请》）

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