勇立“潮”头敢争先，世界瞩目潮汕人 第二十届国际潮团联谊年会盛大开幕

【环球网报道】据新西兰中华新闻社奥克兰9月22日报道，9月22日上午，第二十届国际潮团联谊年会在奥克兰SKYCITY天际酒店开幕。来自全球50多个国家和地区，近2500名潮团嘉宾在“潮起千帆，笃行致远”的主题下敦睦乡谊，共谋发展。

开幕式在极具新西兰特色的毛利欢迎仪式中隆重开始。国际潮团总会主席张乙坤先生向所有远道而来的潮籍精英代表们表达了热烈的欢迎。2017年10月，张乙坤主席获颁新西兰荣誉国民英雄奖章，2018年6月，张乙坤主席荣获英女王伊丽莎白颁发的新西兰国家荣誉勋章，以表彰张乙坤先生为新西兰多元民族国家所作出的突出贡献。

国际潮团联谊年会是全球潮汕儿女的盛会，是潮籍乡亲交流合作、共谋发展的重要平台，在展示潮籍乡亲形象、凝聚广大潮籍侨胞力量方面，具有不可替代的优势。千帆之都奥克兰作为新西兰的金融和行政中心，作为第二十届国际潮团联谊年会举办地，敞开怀抱，迎接全球各国潮籍儿女的到来。

中国驻新西兰(库克群岛、纽埃)特命全权大使吴玺阁下出席了开幕式并致辞。吴玺大使表示，旅居海外的潮汕同胞保留了中华民族的优良精髓，重情讲义、爱国爱乡、关心故里，积极推动中新经贸和文化互通。祝愿大会顺利举办，勇立潮头!

新西兰民族事务部部长、新西兰住房建设部部长、新西兰海关部部长、内阁成员Hon Jenny Salesa出席并致辞，她动情地讲述自己少年时来到新西兰的故事，和生活在新西兰的潮汕人一样，她始终坚持用实际行动和满腔热情建设美好家园。Jenny部长也同时为功勋代表蔡衍涛颁发了荣誉奖品，为功勋代表的善心善举点赞。

新西兰国会副议长Hon Anne Tolley在开幕式上表示，感谢新西兰潮属总会对中新文化、经贸所作出的瞩目贡献。潮汕同胞在新西兰基督城遭遇恐怖袭击时伸出援手，奉献爱心，对生活在同一片土地的同胞们充分展现了人道主义精神和人文关怀。

奥克兰市长菲尔·高夫也对大会嘉宾表示热烈欢迎。高夫市长表示，奥克兰文化多元，人民友爱，在中新旅游年的机遇下，欢迎广大潮汕儿女来奥克兰观光考察投资兴业。

美国丹维尔市市长Newell Arnerich在致辞中表示：感受到了奥克兰的热情与商业活力，期待不久的将来能够和广大潮裔精英相聚美国，再续情谊。中国侨联副主席李卓彬在致辞中表示，中国侨联始终是海外华侨之家、是潮籍同胞的强大后盾。李主席谈到侨务工作应以为侨胞排忧解难为根本，凝聚侨心侨力，追求共同发展和共同进步。萨摩亚大使及南太平洋岛国使团团长Leasi Papali’i T. Scanlan致辞并为大会的顺利召开表示祝福和衷心的期许。潮州政协主席杨志明发表了致辞，代表家乡的潮汕乡亲为大会助阵加油，为身为千万潮汕儿女的一员而自豪。

本次大会的成功举办离不开社会各界的厚爱，参加开幕式并给予支持的各界贵宾有：中华人民共和国驻奥克兰总领事馆副总领事肖业文，中国驻新西兰大使馆梁志主任，中国驻奥克兰总领事馆陈安凯领事，第二十届国际潮团联谊年会荣誉主席、新西兰国会议员霍建强，第二十届国际潮团联谊年会荣誉主席、新西兰国家党主席Peter Goodfellow,第二十届国际潮团国际潮团荣誉主席、新西兰国会议员、新西兰政府治理与行政委员会主席杨健博士，第二十届国际潮团联谊年会常务副主席兼秘书长林涛教授。

自国际潮团总会在1980年由东南亚潮团倡议成立以来，1981年举办首届国际潮团联谊年会，至今已走过近四十年。长久以来，潮人超强的血缘亲情、乡土观念和勤劳智慧让世人惊叹，一句“胶己人”将潮汕人的团结之情展露得淋漓尽致。

国际潮团联谊年会是潮裔同胞谋求商贸机会和为举办国创造发展的重大机遇，开幕式的顺利举办为年会的精彩内容拉开序幕。青年论坛，潮学研讨会，祠堂文化，经贸论坛......丰富多样的潮汕文化瑰宝在大会活动中逐一展开。这也是潮团年会首次引入分论坛的会议形式。我们欣喜地看到“潮二代”已然崛起，他们的高度学习能力和团结进取承袭了祖辈的文化精髓。笃学以尚行，行久以致远，潮汕儿女不断追梦、造梦、圆梦，共同实现从“大”到“伟大”的新征程。

(责编：李枫、曹昆)