原标题：伊朗总统：伊方将向联合国呈报波斯湾安全保障计划

中新网9月22日电 据俄罗斯卫星网报道，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗将向联合国呈报与该地区国家在保障波斯湾和霍尔木兹海峡安全领域的合作计划。

据报道，鲁哈尼在讲话中说：“我们将在几天内，向联合国呈报有关伊朗在该地区国家的合作和协助下保障波斯湾、霍尔木兹海峡和阿曼湾安全的计划。”

当地时间7月19日晚，伊朗伊斯兰革命卫队海军在霍尔木兹海峡伊朗水域内，扣留了一艘英油轮“史丹纳帝国”号，之后将其押送至阿巴斯港。23名油轮船员留在船上。

伊朗政府称，船员身体健康，油轮停泊在港口旁。此后，波斯湾地区局势开始恶化。“史丹纳帝国”号事件，被认为是伊朗政府对英国直布罗陀当局扣留伊朗油轮的实际回应。

另一方面，美国称将建立国际护航联盟，对伊朗和也门附近海域进行巡航。英国也表示打算组建一支欧洲联合舰队，在霍尔木兹海峡保护商船。之后，英国同意加入美国的护航联盟。

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