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韩国首尔一商场突发火灾：现场浓烟滚滚 已致2伤

2019年09月22日15:46  来源：海外网
 
原标题：韩国首尔一商场突发火灾：现场浓烟滚滚 已致2伤

　　海外网9月22日电据《韩国先驱报》报道，韩国首尔市中心东大门附近一时装批发市场周日(22日)突发大火，事发时现场浓烟滚滚，目前已致2人受伤。

　　据《韩国先驱报》报道，当地官员称，事发于22日凌晨，事发地点为首尔市中心东大门附近一栋6层高的商场大楼，现场照片显示，事发大楼里冒出浓烟。大火发生后，楼里两名女子因吸入浓烟被送往医院接受治疗。

　　首尔消防人员最初宣布，他们在22日凌晨1点40分左右控制了火势，但随后仍有报道称，商场里有衣服燃烧，引发黑烟。截至当地时间22日上午10点半左右，消防人员仍在灭火。

　　首尔当局认为，此次大火始发于大楼三层的一家女装店。(海外网 姚凯红)

(责编：冯粒、曹昆)
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