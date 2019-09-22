中国驻瑞典大使馆举行国庆70周年招待会

人民网斯德哥尔摩9月21日电 当地时间9月20日，中国驻瑞典大使桂从友和夫人宋景丽女士在斯德哥尔摩宏大饭店举行庆祝中华人民共和国成立70周年招待会。瑞典贸易大臣安娜·哈尔贝里等瑞典政府和社会各界代表，以及中瑞媒体、各国驻瑞使节、华侨华人、留学生和中资机构代表等600余人出席。

招待会以使馆合唱团演唱的《共筑中国梦》《我和我的祖国》等正式拉开帷幕。桂从友大使在致辞中表示，70年前中华人民共和国的成立开创了中华民族发展史的新纪元。70年来特别是改革开放40年来，中国发生了翻天覆地的巨大变化，面貌日新月异。中国各项社会事业取得巨大发展。中国人民实现了从站起来到富起来的伟大飞跃，走完了发达国家数百年走过的发展历程。现在，中国特色社会主义进入新时代，朝着实现社会主义现代化强国的伟大梦想迈进！占世界人口1/5的14亿中国人民强起来，是推动全人类发展、促进世界和平与安全的重要力量，是对应对全球各种威胁和挑战的巨大贡献。

桂从友大使表示，1950年5月9日，瑞典在西方国家中第一个与新中国建交。明年我们将迎来中瑞建交70周年，两国关系发展面临新机遇。中方愿在相互尊重、平等相待、互不干涉内政原则基础上，进一步发展中瑞关系，拓展贸易、投资以及应对气候变化、创新、可持续发展、智慧城市等领域的合作。希望双方不忘建交初心，携手精诚合作，为我们两国的发展，为全世界的发展，为构建人类命运共同体作出应有的贡献。

瑞典贸易大臣哈尔贝里祝贺中华人民共和国成立70周年，表示自1950年瑞典成为首个同新中国建交的西方国家以来，两国合作持续发展，涵盖了广泛领域。中国是瑞典在亚洲最大和世界第八大合作伙伴，经贸合作势头良好。瑞典将在今年11月第二届中国进博会上设立国家馆。瑞中在推动创新、可持续发展等领域有共同利益，应继续加强应对气候变化、环保、能源、城市化、人口老龄化、医疗保健等领域合作。瑞方高度赞赏中国对联合国所做贡献，期待与中方一道继续为世界和平与安全开展合作。

招待会上，宾主交流热烈，互动良多，气氛融洽友好。各界人士热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，对中国取得的发展成就表示惊叹赞誉，期盼中瑞关系更上一层楼。

瑞典企业家汤马斯桑尼森表示: “我第一次到中国是20年前，留下了极其深刻的影响。 中国过去20年发生了巨大的变化，社会大众对未来有着无限的期待，充满雄心壮志与活力。我现正参与在瑞典乌普萨拉市建造一个中国城的项目，让乌普萨拉成为全欧洲最中国友好的城市，将瑞典人和中国人更紧密地联结，期待碰撞出更多商业，文化，人与人之间交流的火花。"

瑞典皇家工程科学院副院长、瑞典驻华使馆前科技参赞白瑞楠接受人民网采访时说道:“70年来，尤其是改革开放40年以来，中国在各个领域的发展变化是一个了不起的巨大成就，中国发展速度惊人，潜力无限。”（王文）

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