原标题：专访：中国-东盟区域经济合作经验值得借鉴——访世界银行副行长华敬东

新华社南宁9月22日电 专访：中国-东盟区域经济合作经验值得借鉴——访世界银行副行长华敬东

新华社记者刘学 钟雅

正在广西南宁参加第16届中国-东盟博览会的世界银行副行长华敬东21日在接受新华社记者专访时说，中国与东盟通过博览会等平台迅速发展区域经济合作，其经验值得借鉴。

华敬东说，东盟博览会是广西亮丽的名片，也是广西的竞争优势。通过博览会这个平台，中国和东盟在区域经济合作方面发展迅速，这样的合作不仅对中国和东盟的自身发展有利，也可以借鉴到全球其他地方。

谈到基础设施建设，他说，中国在基础设施建设等领域取得了很大的发展成就，中国还借助与东盟之间的平台将基建优势扩展到东盟地区，其中，有些项目与国际金融机构展开合作，效果非常好。

他说，世界银行希望在“一带一路”框架下加强与中国在基础设施建设等领域的广泛合作。

“最开始，中国是学生，虚心学习一些国际项目的先进经验。现在中国真的可以说是世行的伙伴了，”华敬东说，中国逐渐成为世行的合作伙伴，双方应该共同努力，助力东盟国家发展。

华敬东还表示，非常高兴看到近年来中国金融机构不断走出去、逐渐全球化。他称赞中国商业银行近年来的蓬勃发展，认为中国一些商业银行已经成为世界性的银行，在全球都有网点。

他说，世界银行也已经和中国的商业银行携手在全球各地融资了很多项目，他期待世行与中国今后进一步合作。

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