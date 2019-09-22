美国旧金山举行“九一八”事变悼念活动

电影观赏会现场。

人民网旧金山9月21日电（宫欣）侵华日军南京大屠杀的暴行画面、受难者的叙述、日本兵的证词等等珍贵的历史影像资料……一场在旧金山市立图书馆播放的纪录片将观众们带回了那段不忍回首却又不敢遗忘的岁月。

当地时间9月21日，为纪念“九一八”事变88周年，旧金山抗日战争史实维护会（史维会）与旧金山市立图书馆联合举办中国对日抗战的历史纪录片“被遗忘的大浩劫 1937”电影观赏会。

本次活动借由播放南京大屠杀史实资料、美国牧师约翰·马吉秘密拍摄的侵华日军暴行的画面、以及以出版英文历史著作《南京大屠杀》而闻名的美籍华裔作家张纯如呼吁日本政府正视历史的演讲，将二战期间日军在攻破南京时对30万中国人恐怖大屠杀，与其丑陋罪行的史实更完整地公布给美国观众们。

旧金山湾区库柏蒂诺前市长张昭富，也是史维会的创始人之一，他曾到访中国多地的抗日战争纪念馆，目睹过日军侵华的无数史实。 他表示日本右翼分子至今不承认南京大屠杀的真实性，竭力篡改日本历史和教科书，企图蒙蔽下一代，拒不向中国人民和遇难同胞道歉。他们希望通过举办类似活动，呼吁日本政府尊重和正视历史，对他们在二战期间犯下的恶行进行正式道歉谢罪。

史维会的理事马时仪表示，不是为了挑起新仇恨，而是希望以不同的方式真实地保存历史，让西方人更多地了解这段历史，了解二战期间日本军国主义分子的罪行，将历史真相传递给下一代，促进世界和平。

“我们可以选择原谅，但是绝对不要遗忘，”旧金山市立图书馆华裔图书馆员卢慧芬表示，希望通过展示越来越多的史实，传递真相，铭记历史、正视历史。

被枪决的无辜平民、被残忍强暴而奄奄一息的少女、被军刀砍伤的孩子，当在场的美国观众们看到一幕幕残忍的画面时，忍不住发出了阵阵痛苦地低呼。

“我从来没有意识这段历史是如此地让人震惊” 现场的一位美国女观众在观影后这么说。

“这个纪录片让我开始深刻地反省战争的真相究竟是什么，”一个美国男观众说。他表示现在要更加珍惜和维护好这得来不易的世界和平。

以在美华人为主组成的旧金山抗日战争史实维护会，其宗旨是维护抗战史实的真相，反对日本政府掩盖侵华罪行的行经。该组织与许多其他在美的世界抗日战争史实维护会联合会组织联合，每年12月都要举办“南京祭”活动，悼念死难者的同时并要求日本政府赔偿道歉。距今为止，“南京祭”活动已坚持举办23年，

(责编：刘洁妍、杨牧)