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塞尔维亚总统：中国是塞最可信赖的朋友

2019年09月22日13:08  来源：新华网
 
原标题：塞尔维亚总统：中国是塞最可信赖的朋友

　　新华社贝尔格莱德9月22日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇21日在中国驻塞使馆举行的国庆70周年招待会上致辞说，中国是塞尔维亚最真诚、最可信赖的朋友。

　　武契奇热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，积极评价中国的发展成就，强调塞尔维亚从参与共建“一带一路”中获得了实实在在的好处，已成为对华合作项目最多的欧洲国家之一。

　　武契奇说，塞尔维亚为能够成为“一带一路”沿线重要国家感到骄傲，并将坚定支持中方立场，坚决反对任何形式的分裂主义行径。

　　中国驻塞尔维亚使馆当天举办主题为“钢铁友谊 共创繁荣”的国庆70周年招待会。塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇、副总理兼内务部长斯特凡诺维奇等政要、塞社会各界代表、其他国家驻塞使节以及中资机构、华侨华人代表等近3000人出席。

　　中国驻塞尔维亚大使陈波在致辞中回顾了新中国成立70年来的发展历程和取得的成就，强调中国人民坚定不移走中国特色社会主义道路，中国发展惠及世界，期待中塞关系实现更高质量发展。她说：“在‘一带一路’倡议的引领下，中塞关系的发展进入了新时代……越来越多的中国投资进入塞尔维亚，越来越多的中国游客来到塞尔维亚。”

　　招待会开始前，武契奇总统对新华社记者说，中国取得的发展成就令人印象深刻，中国将会拥有非凡的未来。

　　布尔纳比奇总理在接受新华社记者采访时积极评价70年来中国的发展以及中国人民生活水平的提高。她说，中国是塞尔维亚“最强有力的伙伴之一”，塞中之间有着“钢铁般的友谊”，近年来两国最高层会晤频繁。

　　招待会期间，还举行了“庆祝中华人民共和国成立70周年主题巡展”，中塞两国艺术家表演了中国传统乐器演奏和塞尔维亚传统歌舞，现场掌声不断。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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