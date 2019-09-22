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专访：中国取得的成就是世界文明发展的典范——访捷克和摩拉维亚共产党主席沃伊捷赫·菲利普

2019年09月22日13:08  来源：新华网
 
原标题：专访：中国取得的成就是世界文明发展的典范——访捷克和摩拉维亚共产党主席沃伊捷赫·菲利普

　　新华社布拉格9月22日电 专访：中国取得的成就是世界文明发展的典范——访捷克和摩拉维亚共产党主席沃伊捷赫·菲利普

　　新华社记者杨晓红

　　捷克和摩拉维亚共产党主席、捷克众议院副议长沃伊捷赫·菲利普近日在接受新华社记者采访时表示，中国共产党领导下的中国所取得的成就，表明世界共产主义运动取得了巨大胜利，是当今世界文明发展的典范。

　　菲利普说，在中国共产党领导下，中国成功建设了有中国特色的光明、幸福的社会主义。70年来，中国成功迈向工业化新时代，创造了经济社会发展的新纪录。中国目前的经济发展速度远远超过欧洲和美国，是国际社会中的一个成功范例。

　　菲利普2000年首次访华，之后经常到访中国。他对2017年参加在北京举行的中国共产党与世界政党高层对话会记忆犹新。

　　菲利普说，作为与会代表之一，他和其他来自100多个国家的约600名代表一样，对中国领导人提出的构建人类命运共同体、共同建设美好世界的理念非常感兴趣。

　　他说，中国共产党是当今世界上拥有党员人数最多的政党。21世纪中国共产党对马克思主义的实际应用，以及中国特色社会主义理论的实施和阐述，将为世界提供新的治国理政灵感。

　　菲利普认为，中国已经成为世界和平的主要保障者。作为联合国安理会五个常任理事国之一，中国在应对世界面临的共同挑战的努力中发挥了建设性作用。

　　“相信中国共产党的政策将有助于更好地解决全球问题，推动构建人类命运共同体。”他说。

　　在谈到中欧关系时，菲利普表示，欧洲与中国加强合作符合欧洲的利益，希望欧中双方在2020年达成欧中投资协定，这将使更多欧洲公司在中国开拓更多业务。

　　菲利普认为，“一带一路”项目在发展欧中合作方面发挥了重要作用，捷克支持将中国的“一带一路”倡议与欧洲投资计划联系起来，并建立中欧共同投资基金。

　　“感谢‘一带一路’倡议，中国正在成为欧洲建设的积极参与者。”他说。

　　菲利普表示，捷克是“一带一路”倡议的坚定支持者。早在2015年，捷中两国就签署了政府间共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。近年来，捷中合作水平稳步提高，中国已成为许多捷克公司的最大市场，捷克和中国开通了4条直航航线，这显示了捷中合作的巨大成功。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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