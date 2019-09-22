新华社努尔苏丹9月22日电 专访：哈中关系提高到新水平非常重要且前景广阔——访哈萨克斯坦议会下院议员苏丹诺夫
新华社记者张继业 任军
“我们期待中国全国人大常委会委员长栗战书来访，相信此访将带来广泛而坦诚的交流，体现两国议会间沟通的重要性，强化立法机关在双边关系发展中的重要作用。”哈萨克斯坦议会下院议员兼国际事务、国防与安全委员会委员库阿内什·苏丹诺夫日前在努尔苏丹接受新华社记者采访时说。
应哈萨克斯坦上院议长纳扎尔巴耶娃和下院议长尼格马图林的邀请，全国人大常委会委员长栗战书21日抵达努尔苏丹，开始对哈萨克斯坦进行正式友好访问，并出席第四届欧亚国家议长会议。
曾担任哈萨克斯坦政府副总理、驻华大使的苏丹诺夫说，哈中政府间和议会间的合作具有关键性作用，这一点在托卡耶夫总统访华期间两国发表的联合声明中得以体现。两国拥有领导人定期会晤机制，有力保障了双边关系稳健发展。
托卡耶夫总统日前成功访华，双方一致决定发展中哈永久全面战略伙伴关系，为两国关系发展开辟出更加广阔前景。苏丹诺夫认为，哈中关系定位得到提升，体现了两国关系长期保持高水平发展的连续性，也源于睦邻友好的力量及互利合作的积累。哈中关系建立在互相尊重和睦邻友好基础上，双边合作长期保持高水平运行，在众多领域积累了丰富而宝贵的经验。
苏丹诺夫相信，双方将认真落实两国领导人共识，促进政府部门、立法机关、政党、社会团体、企业、金融机构等合作，加强治国理政经验交流。
他表示，面对日益严峻的各种全球性挑战，哈中关系提高到新水平非常重要且前景广阔。
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