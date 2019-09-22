阿根廷记者安德烈斯在秦始皇兵马俑前进行报道工作。（摄影：人民日报 刘龙）

人民网西安9月22日电（赵健）“中国每天都给我们带来许多惊喜！”

“我知道中国是一个经济快速发展的国家，但亲自来到这里才知道发展有这么快！太现代了！”

9月21日，“一带一路”新闻合作联盟短期访学班部分学员来到古都西安。抵达第一天，西安咸阳国际机场的“国际范儿”、秦兵马俑的宏大规模与悠久历史，以及西安处处看能看到的便捷支付，让记者学员们啧啧称叹。许多学员一下飞机就掏出相机拍照、拿出本子记录起来。

对本次访学班的大部分学员来说，这是他们第一次来到中国。几乎所有人都不约而同地表示，中国与自己在来之前想象中差别很大，中国发展速度之快让人惊叹。

来自厄瓜多尔Confirmado新闻网的记者马可·安东尼奥说，中国的发展举世瞩目，厄瓜多尔有许多人对中国的消息非常感兴趣，也是因为这个原因他所工作的新闻网如今将中国作为主要关注的方向，重点传播中国新闻。

“一带一路”新闻合作联盟短期访学班记者对秦始皇兵马俑博物馆内工作人员进行采访。（摄影： 人民日报 刘龙）

“中国太厉害了！”来自乌拉圭的《共和国报》记者格拉西亚·瓦拉力诺在参观秦兵马俑后表示，“中国有如此悠久的历史，同时也经历过自身的革命，但却取得今天这么多的成就，我觉得非常感动！”同时她还说，“要了解中国，就要先了解中国的历史。文明的交流正在于尊重彼此的历史。”

“兵马俑就在我们的历史课本里！现在竟然见到了真的！”来自智利和秘鲁的记者在见到秦兵马俑后激动地说。哥斯达黎加《民族报》记者阿曼多·梅尔加也有同感。他说，从小在课本上看到秦始皇兵马俑便心向往之，没想到真的有一天能够亲自来到中国看一看真正的兵马俑。“这真的是圆了我儿时的一个梦啊！”

不仅中国的古老文明征服了在场所有媒体记者，来自智利的瓦莱里亚·亚历杭德拉和来自秘鲁的辛蒂亚·宝拉还被中国市民处处用手机扫码支付的生态吸引住了。瓦莱里亚开玩笑地说：“我们刚才凑近了去看那台自动售货机，想看看到底如何不用现金就可以付款，结果旁边有人在给我们拍照。我猜我们一定是太土了！”

来自阿根廷A24电视台的记者、新闻主播安德烈斯·弗洛雷斯已经是第三次来中国了，他表示，媒体间交流非常必要，这次访学班更让他有机会了解一个真实的中国，并把报道带回他的国家，让更多人了解。安德烈斯还表示，他的国家有很多人对中国很感兴趣，“有一次我们做了一场关于北京的直播，节目播出后许多观众给我们打来电话说，原来中国是这样的！中国太发达了！”

“一带一路”新闻合作联盟短期访学班由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办，吸引了来自拉美和非洲地区的26个国家46家主流媒体的50名资深编辑记者参加。在接下来的行程中，学员们还将继续深入了解中国农业科技、中国扶贫成就等内容。

(责编：刘洁妍、杨牧)