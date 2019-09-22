原标题：法国巴黎警方逮捕上百名暴力示威者

新华社巴黎9月21日电（记者徐永春）法国巴黎市警察局21日宣布，截至当天傍晚，在处置当天“黄马甲”等游行示威活动中，共逮捕164名暴力分子，对395人开出罚单。巴黎市检察院当晚宣布，被逮捕者中已有120人被拘留。

法国内政部长卡斯塔内当晚在社交媒体上发文说，感谢警方为维护秩序做出的努力。他说：“暴力分子被逮捕，破坏行为被制止。”

据报道，巴黎警方当天部署了7000多名警力。巴黎市警察局长迪迪埃·拉勒芒20日说：“巴黎香榭丽舍大街已经被列入禁止游行区域，任何人违反禁令都将立即面临罚款。”

除警方外，巴黎消防部门21日也采取了特殊措施，为消防员配备摩托车和便携灭火器，增加机动性，及时处理火情。

21日，法国发生第45轮“黄马甲”抗议活动，巴黎等地还举行了气候变化游行。部分暴力分子混入游行队伍，企图实施暴力破坏行为。警方在执法过程中使用了催泪瓦斯。

由于本周末游行与欧洲遗产日重合，包括凯旋门和巴黎大、小皇宫博物馆在内的多处景点古迹宣布，出于安全考虑，取消在遗产日期间向公众免费开放的计划。法国总统马克龙20日呼吁游行者“保持冷静”，不要干扰参加欧洲遗产日活动的民众。

自去年11月17日第一次“黄马甲”运动爆发以来，多次发生严重暴力打砸事件和警方与游行队伍的激烈冲突。在处置“黄马甲”暴力游行时，法国警方依法逮捕大批暴力分子。据法国内政部发布的数据，自“黄马甲”运动发起以来，警方已拘捕上万人。

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