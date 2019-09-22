人民网>>国际

法国巴黎警方逮捕上百名暴力示威者

2019年09月22日10:28  来源：新华网
 
原标题：法国巴黎警方逮捕上百名暴力示威者

　　新华社巴黎9月21日电（记者徐永春）法国巴黎市警察局21日宣布，截至当天傍晚，在处置当天“黄马甲”等游行示威活动中，共逮捕164名暴力分子，对395人开出罚单。巴黎市检察院当晚宣布，被逮捕者中已有120人被拘留。

　　法国内政部长卡斯塔内当晚在社交媒体上发文说，感谢警方为维护秩序做出的努力。他说：“暴力分子被逮捕，破坏行为被制止。”

　　据报道，巴黎警方当天部署了7000多名警力。巴黎市警察局长迪迪埃·拉勒芒20日说：“巴黎香榭丽舍大街已经被列入禁止游行区域，任何人违反禁令都将立即面临罚款。”

　　除警方外，巴黎消防部门21日也采取了特殊措施，为消防员配备摩托车和便携灭火器，增加机动性，及时处理火情。

　　21日，法国发生第45轮“黄马甲”抗议活动，巴黎等地还举行了气候变化游行。部分暴力分子混入游行队伍，企图实施暴力破坏行为。警方在执法过程中使用了催泪瓦斯。

　　由于本周末游行与欧洲遗产日重合，包括凯旋门和巴黎大、小皇宫博物馆在内的多处景点古迹宣布，出于安全考虑，取消在遗产日期间向公众免费开放的计划。法国总统马克龙20日呼吁游行者“保持冷静”，不要干扰参加欧洲遗产日活动的民众。

　　自去年11月17日第一次“黄马甲”运动爆发以来，多次发生严重暴力打砸事件和警方与游行队伍的激烈冲突。在处置“黄马甲”暴力游行时，法国警方依法逮捕大批暴力分子。据法国内政部发布的数据，自“黄马甲”运动发起以来，警方已拘捕上万人。

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved