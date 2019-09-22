原标题：美国对伊朗再施压 打出“制裁”和“增兵”两张牌

美国继续针对伊朗在海湾拉帮结派，以应对沙特阿拉伯石油设施遇袭，20日打出“制裁”和“增兵”两张牌，但没有摆出立即对伊朗动武的架势。

【防导弹？】

美国总统唐纳德·特朗普20日在白宫会晤澳大利亚总理斯科特·莫里森时宣布对伊朗追加制裁。同时在场的美国财政部长史蒂文·姆努钦说，美方已经切断伊朗所有资金来源。

据美国财政部发布的声明，最新制裁对象是伊朗中央银行、伊朗国家发展基金和一家伊朗企业。声明说，制裁对象长期向伊朗伊斯兰革命卫队等军事组织提供财政支持。

美国国务卿迈克·蓬佩奥说，这轮制裁是美国对“伊朗袭击沙特”的回应，美国对伊朗的“极限施压”仍将继续。

同一天，美国国防部长马克·埃斯珀和参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德召开记者会，宣布特朗普已经批准向海湾增兵。两人说，增兵是应沙特和阿拉伯联合酋长国要求，“属于防御性质”，主要涉及空中力量和导弹防御。

埃斯珀声称，这是美方加强盟友安全的“第一步”，不排除后续会有更多举措。邓福德说，美方今后几天将讨论增兵的具体细节，但规模应该不超过数千人。两人拒绝回答美军是否会向海湾增派军舰和航空母舰。

多名不愿公开姓名的美国官员告诉美联社记者，美方这次可能增兵数百人，在沙特和阿联酋增加部署“爱国者”导弹防御系统和雷达。

【不想打？】

特朗普20日早些时候重申，美国希望避免与伊朗爆发全面战争。他说，展现克制与军事打击相比，后者“更容易办到”，前者更能显示实力。

特朗普定于当天晚些时候召集国家安全团队在白宫开会，讨论应对伊朗的选项。他先前说，除了战争，还有其他选项。

路透社报道，美方已经打出制裁和增兵两张牌，似乎给军事打击伊朗的选项“关了门”。一些政治分析师说，一直主张从海外撤军的特朗普面临选举连任压力，不想卷入一场无法预料后果的战争，因而竭力避免与伊朗开战。

伊朗伊斯兰革命卫队今年6月击落一架美国无人驾驶侦察机。特朗普一度下令军方准备报复性打击伊朗，但后来称在最后一刻取消命令。他当时所述理由是不想造成伊朗方面“不对等”伤亡。

沙特阿美石油公司位于沙特北部的布盖格炼油厂和胡赖斯油田本月14日遭无人机袭击、燃起大火，沙特原油日产量减少大约五成。也门胡塞武装承认发动袭击，但美国方面指认伊朗是“黑手”，遭伊朗否认。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫19日警告，如果伊朗遭到军事打击，会触发“全面战争”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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