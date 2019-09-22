库鲁航天中心火箭运输船惊现毒品 近8公斤可卡因

一艘为法属圭亚那库鲁航天中心运送火箭的货轮竟然涉嫌被人用于偷运毒品。
法属圭亚那检察官塞缪尔·菲尼埃尔兹19日告诉法新社记者，这艘货轮本月5日从库鲁航天中心的港口准备开往法国，一个固定在船体上的容器落水，里面有将近8公斤可卡因。
这艘货轮通常运输欧洲阿丽亚娜航天公司的阿丽亚娜运载火箭。一名消息人士说，这次事件“非比寻常”，原因是货轮所运货物受到严格监控，难以相信为什么在一个本应安全的场所发现毒品。
法属圭亚那位于南美洲北部。库鲁航天中心上世纪60年代投入使用，为欧洲航天局和法国执行航天发射任务。
法国国家航天研究中心和阿丽亚娜航天公司没有就货轮上发现毒品事件作出回应。（惠晓霜）【新华社微特稿】
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