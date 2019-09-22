第七期中巴友谊合作之约主题沙龙活动举行

活动现场，中企代表向到场嘉宾介绍相关情况。 记者 朱东君摄

人民网里约热内卢9月20日电（记者 朱东君）20日，第七期中巴友谊合作之约主题沙龙在中国驻里约热内卢总领事官邸举行。此次活动以“创新中国”为主题。领馆工作人员和中企代表向到场的中巴各界嘉宾介绍了中国在科技领域的创新情况。

中国驻里约总领事李杨表示，中国的创新不止存在于科技领域，在经济、社会和文化领域也有很多创新。在全球经济陷入困境的情况下，中国经济仍能保持增长，部分原因即归功于中国通过创新提高了社会效率，降低了交易成本。未来中巴两国在创新领域可以开展多种合作。

参加活动的里约州科技厅官员表示，希望更多中国企业可以落户里约州；希望各方共同努力，打造出更好的营商环境。

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