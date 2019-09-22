“中国在联合国发挥核心作用”——联合国人士积极评价新中国成立70年成就

联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔接受记者采访。李凉摄

人民网联合国9月21日电 （记者 李晓宏 杨俊 李凉）纽约初秋，金风送爽。位于曼哈顿中城的中国常驻联合国代表团20日晚张开热情双臂，喜迎八方宾朋，共庆中华人民共和国成立70周年。联合国秘书长古特雷斯为国庆招待会发来贺辞，出席会议的联合国有关方面负责人、各国常驻联合国代表等各界友好人士高度评价中国发展成就，称赞中国对维护世界和平、促进全球发展做出的贡献。

70年来，中国奋起追赶、拥抱现代化，不仅实现自身综合国力的历史性跨越，也成为全球发展的贡献者。“在实现可持续发展目标方面，中国取得了显著成就。”出席招待会的联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔接受记者采访时说，“中国以实际行动帮助7亿人摆脱了贫困，并为下一个十年的儿童教育确立了强劲的目标，即在2020年实现全国85%儿童完成学前教育，这将改变许多儿童的命运。”

“中国是落实可持续发展目标的领军者。”古特雷斯在贺辞中表示，中国在推动可持续发展，尤其是消除贫困、增进南南合作、促进性别平等方面展现了坚定承诺。

“中国和联合国一直在合作应对当前全球性问题，如气候变化挑战。”古特雷斯表示，下周，联合国将召开气候行动峰会，各国领导人齐聚一堂，探讨应对气候挑战，中方领导作用至关重要。“我赞赏中方在推动基于自然的解决方案方面所做工作，并致力于在2020年更新气候行动目标。”

“我在非洲生活过10年，看到中国了在非洲投资开发太阳能、风能等可再生能源，并借助中国国内庞大的市场，降低产品成本。希望在向清洁能源经济转型过程中，中国将成为站在发展中国家一边的引擎动力。”出席招待会的联合国副秘书长、联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳表示，在推进落实联合国2030年可持续发展议程中，中国的“一带一路”倡议是的一个重要平台。

如今，共建“一带一路”倡议和共商共建共享的核心理念已被写入联合国等重要国际机制成果文件，成为全球治理的一项重要共识。当“一带一路”建设拥抱清洁、绿色能源和可持续发展技术，进而推动共同应对全球气候变化，所有国家都会把这一倡议视为对全球福祉的重要贡献。

今年是联合国设立驻华代表处40周年。40年来，联合国机构与中国在诸多领域开展合作，为中国和世界的经济社会发展做出积极贡献。近年来，中国通过南南合作援助基金，帮助其它发展中国家减贫与发展。“过去40年中，我们与中国建立了非常好的合作伙伴关系，在儿童福利示范项目、孕产妇安全项目及南南合作等许多项目上一直保持密切合作。”亨丽埃塔·福尔说，“我相信，下一个40年，儿基会与中国的良好合作将为世界上更多儿童带来健康和快乐。”

施泰纳表示，开发署在全球实践中具有丰富的专业经验。什么能够在发展中起到作用、或者我们从中学习到的失败是什么，我们希望把所学到的都分享出来，助力与中国在“一带一路”建设中的合作。

“适逢中国的国庆日，我借此机会向正在世界各地工作的中国维和人员说声谢谢！你们做的工作很重要，我们需要你们。”70年来，中国也是世界和平的捍卫者和建设者。联合国负责维和事务的副秘书长让－皮埃尔·拉克鲁瓦在现场接受采访时说，中国是联合国维和行动的第二大资金来源国，无论会费、维和摊还是基金捐款总是及时到位。中国还是维和行动出兵大国，无论在马里、刚果金，还是在南苏丹、黎巴嫩，中国维和人员保护平民、维护治安、开展基建、改善民生，对世界和平建设做出了巨大贡献。“每次去中国，我都很能感受到中国对维和工作支持和热情，这体现了中国负责大国的担当。”拉克鲁瓦表示，正是因为有中国提供的帮助，联合国才能有效、高效地保障了维和工作在全球开展。

中国曾被挡在联合国大门之外长达22年，但从未动摇信念，始终是国际秩序的维护者和多边主义的践行者。“中俄关系是当今动荡世界中的稳定因素。我们在安全理事会平台密切协作，共同维护以《联合国宪章》为基础的国际秩序。”出席招待会的俄罗斯常驻联合国代表瓦西利·涅边吉亚（ Vassily Nebenzia）说，我们的合作不限于联合国，在上海合作组织等多边舞台，我们有着广泛合作。

“苏联是第一个承认新中国的国家，今年中国国庆的第二天即10月2日，也是两国建立外交关系70周年，我们将庆祝这一纪念日。”涅边吉亚说，俄罗斯和中国之间的关系被称为全面伙伴关系，我们非常重视这一关系，这是我们外交政策的优先事项之一。两国经济互补、人民友好，高层领导密切往来。普京总统和习近平主席多次会晤，发挥了战略引领作用。梅德韦杰夫总理和李克强总理刚刚举行俄中年度总理会晤，将推动双方合作继续走深。我们期待两国继续保持友好交往，巩固两国人民之间的深厚友谊。

当前经济全球化遭遇严峻挑战，国际社会更需要通过合作实现共赢。中国主动参与规则制定，以积极作为强调国际社会对包括世界贸易组织、联合国可持续发展议程、气候变化《巴黎协定》等多边主义机制和目标的承诺。“印度尼西亚与中国的合作历史悠久，是中国的亲密朋友。两国不仅在联合国维和事务中，而且在双边、多边关系，尤其是贸易方面都有着深入合作。”印尼常驻联合国代表贾尼（Dian Triansyah Djani）曾在日内瓦担任大使，亲历了中印在世界贸易组织中的密切合作，“我们期望中国能够在联合国中发挥重要作用，无论是现在还是将来。”

从一穷二白发展到世界第二大经济体、以超过３０％的贡献率助力全球经济复苏，中国在70年的时间里交出一份令人感慨的成绩单，国际影响力发生翻天覆地的改变。“如今，中国更多地参与国际事务，提供援助，用中国经验帮助其他发展中国家。我认为这开启了中国参与全球事务的新时代。”施泰纳说。

“作为联合国事业的主要参与者、国际合作和多边主义的支柱，中国在联合国发挥着核心作用。”古特雷斯在贺词中祝福中国取得更大成就，感谢中方坚定支持联合国协调应对在和平与安全、人权、发展领域面临的全球性挑战。

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