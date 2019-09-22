人民网>>国际

中国文字丝路行——《汉字》国际巡展走进法国里昂

2019年09月22日09:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网里昂9月20日电 （记者葛文博）20日，中国文字丝路行——《汉字》国际巡展在法国里昂证券宫揭幕。本次展览旨在庆祝新中国成立70周年、留法勤工俭学运动100周年、中法建交55周年，聚焦汉字非物质文化遗产传承与设计创新两个方面，介绍汉字发展脉络，同时展出王羲之《兰亭集序》、陆机《平复帖》等中国古代书法艺术作品，以及汉字艺术在时装、珠宝等方面的艺术呈现。

中国驻里昂总领事陆青江致辞表示，里昂是“一带一路”欧洲段的重要城市，古老的丝绸之路为中法两国具有悠久历史的经贸往来架通了桥梁。汉字是世界文明史上的伟大创举，文化是中法两国人民友好交往的基础，希望中法之间的友好交流能够以两国间源远流长的情谊为底色，以汉字作为连接而永世传承。

主办方代表、经济日报社副社长林跃然表示，作为中国文化的最重要组成部分，汉字及其艺术呈现出华夏民族审美观与心灵世界。希望中国汉字文化能够给法国朋友带来别样的“文化风景”。

里昂外事局局长克里斯托夫·莫尼耶表示，《汉字》国际巡展打开了一个奇特的文化窗口，让法国公众在神奇的汉字之旅中，进一步走近中国，感知中国的悠久古老、繁荣发展和日新月异。

法国历史学家伯纳德·布里泽表示，今年对于中法关系具有重要意义。本次展览作为陆续展开的中法文化交流活动之一，非常独特和务实。

此次展览由经济日报社、中国侨联、中国驻里昂总领事馆牵头，中国文字博物馆联合河南省侨联、河南省人民政府新闻办公室等单位承办。

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved