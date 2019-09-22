中国文字丝路行——《汉字》国际巡展走进法国里昂

人民网里昂9月20日电 （记者葛文博）20日，中国文字丝路行——《汉字》国际巡展在法国里昂证券宫揭幕。本次展览旨在庆祝新中国成立70周年、留法勤工俭学运动100周年、中法建交55周年，聚焦汉字非物质文化遗产传承与设计创新两个方面，介绍汉字发展脉络，同时展出王羲之《兰亭集序》、陆机《平复帖》等中国古代书法艺术作品，以及汉字艺术在时装、珠宝等方面的艺术呈现。

中国驻里昂总领事陆青江致辞表示，里昂是“一带一路”欧洲段的重要城市，古老的丝绸之路为中法两国具有悠久历史的经贸往来架通了桥梁。汉字是世界文明史上的伟大创举，文化是中法两国人民友好交往的基础，希望中法之间的友好交流能够以两国间源远流长的情谊为底色，以汉字作为连接而永世传承。

主办方代表、经济日报社副社长林跃然表示，作为中国文化的最重要组成部分，汉字及其艺术呈现出华夏民族审美观与心灵世界。希望中国汉字文化能够给法国朋友带来别样的“文化风景”。

里昂外事局局长克里斯托夫·莫尼耶表示，《汉字》国际巡展打开了一个奇特的文化窗口，让法国公众在神奇的汉字之旅中，进一步走近中国，感知中国的悠久古老、繁荣发展和日新月异。

法国历史学家伯纳德·布里泽表示，今年对于中法关系具有重要意义。本次展览作为陆续展开的中法文化交流活动之一，非常独特和务实。

此次展览由经济日报社、中国侨联、中国驻里昂总领事馆牵头，中国文字博物馆联合河南省侨联、河南省人民政府新闻办公室等单位承办。

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