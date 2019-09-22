伊朗展出被其击落的美国“全球鹰”无人机残骸

新华社德黑兰9月21日电（记者马骁 穆东）伊朗军方21日在德黑兰展出其今年6月击落的美国RQ-4“全球鹰”无人机残骸。
伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米在开展仪式上表示：“敌人的威胁教会了我们如何扩展武器装备的打击范围和破坏力。”
他强调，为了防止针对伊朗的军事行动，伊朗将会让战争发生在敌国领土上。
同时展出的物品还有伊朗军方此前截获的美制MQ-1“捕食者”无人机、RQ-170“哨兵”无人机，以及击落的“全球鹰”无人机防空导弹系统。
6月20日，伊朗军方在霍尔木兹海峡附近击落一架RQ-4“全球鹰”无人机，伊方指控这架飞行器入侵伊朗领空。此事引发美伊关系高度紧张。按照美国总统特朗普的说法，他曾考虑攻击伊朗境内目标进行报复，但在最后一刻叫停任务。
RQ-4“全球鹰”无人机是美国诺思罗普-格鲁曼公司研制的高空长航时无人侦察机，滞空时间达30小时，可执行多样化侦察任务。
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