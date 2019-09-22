人民网>>国际

伊朗展出被其击落的美国“全球鹰”无人机残骸

2019年09月22日06:43  来源：新华网
 

　　新华社德黑兰9月21日电（记者马骁　穆东）伊朗军方21日在德黑兰展出其今年6月击落的美国RQ-4“全球鹰”无人机残骸。

　　伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米在开展仪式上表示：“敌人的威胁教会了我们如何扩展武器装备的打击范围和破坏力。”

　　他强调，为了防止针对伊朗的军事行动，伊朗将会让战争发生在敌国领土上。

　　同时展出的物品还有伊朗军方此前截获的美制MQ-1“捕食者”无人机、RQ-170“哨兵”无人机，以及击落的“全球鹰”无人机防空导弹系统。

　　6月20日，伊朗军方在霍尔木兹海峡附近击落一架RQ-4“全球鹰”无人机，伊方指控这架飞行器入侵伊朗领空。此事引发美伊关系高度紧张。按照美国总统特朗普的说法，他曾考虑攻击伊朗境内目标进行报复，但在最后一刻叫停任务。

　　RQ-4“全球鹰”无人机是美国诺思罗普-格鲁曼公司研制的高空长航时无人侦察机，滞空时间达30小时，可执行多样化侦察任务。

(责编：马昌、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved