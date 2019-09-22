美国犹他州车祸造成多名中国公民伤亡 当地政府征集中文志愿者帮助

这张犹他州高速公路巡警9月20日提供的照片显示的是美国犹他州布赖斯峡谷国家公园附近的车祸现场。 新华社发（犹他州高速公路巡警供图）

新华社洛杉矶9月20日电（记者高山 谭晶晶）美国犹他州布赖斯峡谷国家公园附近当地时间20日中午发生严重车祸，造成多名中国公民伤亡。中国驻美国大使馆第一时间启动应急处置机制。当地政府发出呼吁，征集中文志愿者前往提供帮助。

犹他州高速公路巡警表示，事发时旅游大巴正在前往布赖斯峡谷国家公园的路上，车上共载有30人。车祸造成至少4人死亡，12人至15人重伤，10人伤势较轻。伤者被陆续送往犹他州南部的多家医院。

事发地加菲尔德县警方说，这辆旅游大巴在朝东行驶时偏离道路，撞在路旁护栏上。美国国家运输安全委员会表示，正派遣人员前往调查事故原因。

中国驻美国大使馆当天发表声明说，大使馆对此高度重视，第一时间启动应急处置机制，正与美国警方核实事故具体情况，公使衔参赞兼总领事钟瑞明已率工作组赶往事发地看望伤者并了解情况。

犹他州州长加里·赫伯特当日在社交媒体上对事故遇难者表示哀悼，并对赶往现场参与救援的人员表示感谢。加菲尔德县地广人稀，当地政府已发出呼吁，请求会说中文的志愿者前往医院提供帮助。南犹他大学在一份声明中表示，该校孔子学院正在协助美国执法机构开展相关工作，已派出4名师生前往协助翻译和识别工作，其他师生也处于待命状态。

警方在车祸发生后封闭了事故路段。一家华人旅游公司的旅游团被堵在现场附近。该公司工作人员蒂姆在电话采访中告诉新华社记者说：“车祸现场非常惨烈，旅游大巴破损、变形严重，现场来了很多救援车辆以及4架直升机把伤员运走。”

蒂姆说，根据他在现场看到的情况，伤者基本都是老年人，很多是夫妇。车祸后，一些高龄幸存者惊吓过度，神志不清。

布赖斯峡谷国家公园景色独特，每年吸引大约200万名游客，也是吸引众多中国游客的美国主要国家公园之一。（参与记者：刘阳、孙丁）

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