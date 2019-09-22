中国第5批赴南苏丹维和步兵营荣获“和平荣誉勋章”

新华社南苏丹朱巴9月21日电（黄书波 朱晓楠）20日，联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）授予中国第5批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营全体官兵“和平荣誉勋章”，表彰他们为维护南苏丹和平事业作出的贡献。

联南苏团部队总司令沙伊莱什·蒂内卡尔中将在致辞中对中国官兵的专业和奉献精神给予了充分肯定，向中国对联合国维和事业所作出的贡献致以诚挚的谢意。

他说：“中国维和步兵营官兵素质过硬、能力突出、纪律严明，今天我作为联南苏团的代表，为拥有中国维和步兵营这样的维和部队感到自豪，你们树立了执行维和任务的典范，是我们整个联南苏团的最高标准，更是联南苏团所有维和部队学习的榜样！”

中国驻南苏丹大使华宁、蒂内卡尔中将、联南苏团部队副总司令张毅军少将等嘉宾代表为维和官兵逐一佩戴“和平荣誉勋章”。授勋结束后，中国官兵表演了捕俘拳和捕俘刀、太极拳、刺杀操、舞龙4个节目，受到在场嘉宾的高度赞扬。

“昨天的成绩造就今天的辉煌，今天的辉煌又是明天新的起点。”维和步兵营营长郭勐表示，该营将始终铭记“忠实履行使命，维护世界和平”的维和宗旨，以更高的热情、更大的努力投身维持和平事业，展示中国军人形象，竭力为南苏丹和平建设作出更多更大的贡献。

据郭勐介绍，该营主要担负联合国营地和1号难民营观察警戒、武器禁区巡逻、短途巡逻、武装护卫以及其他临时性任务。自2018年11月部署到任务区以来，圆满完成短途巡逻18次、联南苏团副特别代表住所武装护卫5个月等任务，处置联合国营地周边偷盗、聚集游行、携带武器进入武器禁区等各类情况700余起，累计出动兵力16.2万余人次、车辆2.4万余台次，行驶里程29.3万余公里，用实际行动履行了中国军队维护世界和平的庄严承诺，赢得了联南苏团、当地政府和民众的高度赞誉。

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