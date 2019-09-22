人民网>>国际

华为在英国开设5G培训中心

2019年09月22日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社英国伯明翰9月20日电  （记者张家伟）中国华为公司在英国伯明翰开设的5G培训中心20日正式揭幕，未来借助相关的培训项目有望推动英国的5G技术人才培养，以满足5G发展过程中的人才需求。

　　据华为介绍，这个培训中心目标之一是每年为当地培训1000名以上掌握最新5G技术的网络工程师。培训中心能够为学员提供多种与5G技术相关的课程，并且现场摆放了多台5G网络设备，学员学习过程中可以体验如何操作这类设备。

　　目前英国多个运营商已经陆续开通5G网络服务，但要确保服务延伸到更大范围还需要架设更多5G基站设备，相关技术工程人员的需求也会变得越来越大。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月22日 03 版）
(责编：马昌、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved