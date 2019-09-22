华为在英国开设5G培训中心

据新华社英国伯明翰9月20日电 （记者张家伟）中国华为公司在英国伯明翰开设的5G培训中心20日正式揭幕，未来借助相关的培训项目有望推动英国的5G技术人才培养，以满足5G发展过程中的人才需求。
据华为介绍，这个培训中心目标之一是每年为当地培训1000名以上掌握最新5G技术的网络工程师。培训中心能够为学员提供多种与5G技术相关的课程，并且现场摆放了多台5G网络设备，学员学习过程中可以体验如何操作这类设备。
目前英国多个运营商已经陆续开通5G网络服务，但要确保服务延伸到更大范围还需要架设更多5G基站设备，相关技术工程人员的需求也会变得越来越大。
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