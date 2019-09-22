第七届金砖国家科技创新部长级会议举行

本报巴西坎皮纳斯9月21日电 （记者张远南）第七届金砖国家科技创新部长级会议20日在巴西坎皮纳斯市举行。本次会议就金砖国家科技创新政策和优先发展领域的进展、科技创新框架计划等议题进行讨论，并发表了《坎皮纳斯宣言》和《金砖国家科技创新工作计划（2019—2022年）》。

中国科技部副部长黄卫在会议上表示，近年来，五国科技创新合作取得了丰硕成果。中方愿与金砖各方科技创新主管部门一道，加快建设金砖国家技术转移中心、创新金砖网络等务实合作项目，推进金砖国家领导人会晤共识在科技创新领域落实落地，共同推动金砖国家科技创新合作行稳致远，金砖国家新工业革命伙伴关系取得早期收获。

《 人民日报 》（ 2019年09月22日 03 版）

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