周强会见塞尔维亚总理布尔纳比奇

新华社贝尔格莱德9月21日电 21日，最高人民法院院长周强在塞尔维亚会见塞尔维亚总理布尔纳比奇时表示，中塞两国传统友谊深厚，希望两国司法界进一步加强交流协助，推进“一带一路”合作，更好造福两国人民。布尔纳比奇表示，塞方高度重视与中国的友好关系，愿不断深化双方在各领域务实合作，推动两国友好关系不断向前发展。18日至21日，周强率中国法院代表团访问塞尔维亚，会见了塞尔维亚最高上诉法院院长米洛耶维奇、宪法法院院长伊利奇—普雷利奇、国民议会第一副议长阿尔西奇、司法部长库布罗维奇等，并签署司法交流与合作谅解备忘录。

《 人民日报 》（ 2019年09月22日 03 版）

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