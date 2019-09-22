周强会见塞尔维亚总理布尔纳比奇

新华社贝尔格莱德9月21日电 21日，最高人民法院院长周强在塞尔维亚会见塞尔维亚总理布尔纳比奇时表示，中塞两国传统友谊深厚，希望两国司法界进一步加强交流协助，推进“一带一路”合作，更好造福两国人民。布尔纳比奇表示，塞方高度重视与中国的友好关系，愿不断深化双方在各领域务实合作，推动两国友好关系不断向前发展。18日至21日，周强率中国法院代表团访问塞尔维亚，会见了塞尔维亚最高上诉法院院长米洛耶维奇、宪法法院院长伊利奇—普雷利奇、国民议会第一副议长阿尔西奇、司法部长库布罗维奇等，并签署司法交流与合作谅解备忘录。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】