魏凤和率团赴俄观摩“中部—2019”演习

新华社俄罗斯奥伦堡9月21日电 国务委员兼国防部长魏凤和于9月19日至21日率团赴俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场观摩“中部—2019”演习。中方1600余名官兵、各型武器装备300余台（件）、固定翼飞机和直升机近30架参加这次演习。

在演习现场，魏凤和与俄总统普京等一同观摩实兵演练。魏凤和还视察中方导演部、联合战役指挥部，看望慰问中方参演官兵，并出席演习装备展示、授奖仪式等相关活动。

普京与魏凤和进行了亲切友好交谈。魏凤和首先向普京转达了习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。普京请魏凤和转达对习近平主席的衷心感谢和美好祝愿，对中国军队参加“中部—2019”演习予以高度评价，表示将继续与中方推进军事安全和其他领域全面合作。

魏凤和说，在中俄两国元首战略引领和亲自推动下，当前中俄关系处于历史最好时期。中方愿与俄方一道，落实两国元首达成的重要共识，深入发展新时代中俄关系，继续加强各领域务实合作，共同维护地区安全和世界和平。

魏凤和还与俄国防部长绍伊古就加强两军务实合作交换了意见，并与赴俄观摩演习的其他参演国有关领导人进行了会面交流。

《 人民日报 》（ 2019年09月22日 03 版）

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