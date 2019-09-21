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中德创新与投资合作论坛聚焦中德企业合作机遇

2019年09月21日16:04  来源：新华网
 

　　新华社柏林9月20日电（记者朱晟）中德创新与投资合作论坛20日在德国柏林举行，近百名来自中德两国的政商界人士围绕“未来技术”、“挑战与机遇”、“商业模式”、“资本助力”、“孵化扶持”等热点话题进行深入探讨。

　　中国驻德国大使馆经商处公使衔参赞王卫东在致辞中指出，中国连续三年是德国全球最大贸易伙伴，德国连续43年保持中国在欧洲最大贸易伙伴地位。在国际形势发生深刻变化，单边主义、保护主义严重威胁自由贸易体系，全球经济下行压力不断累积的大背景下，中德两国比以往任何时候都需要加强沟通和协作，希望德方同中方相向而行，为两国企业紧密合作创造良好环境。

　　中国欧洲经济技术合作协会副理事长潘锋表示，当前中国制造业转型升级、创新研发已是大势所趋。德国是以制造业著称的工业发达国家，有一批极具竞争力的全球性企业，希望能与中国完整的产业链、新兴产业进一步结合，充分发挥双方优势，实现合作共赢。

　　原德国联邦政府国务秘书弗里德黑尔姆·奥斯特认为，目前各国都正处于技术革命的新阶段，在此背景下，本次论坛为两国企业进行技术和经济合作提供了重要平台，将有助于双方共同探讨新技术、新挑战和新机遇。

　　据悉，本次论坛由中国欧洲经济技术合作协会、德国国际经济与文化交流促进会和德国开元周游集团主办。

(责编：燕勐、杨牧)
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