莫桑比克举办第二届进博会推介活动

新华社马普托9月20日电（记者聂祖国）第二届中国国际进口博览会暨展期供需对接会20日在莫桑比克首都马普托举行，莫政府机构、当地进博会参展商以及中资企业代表等近百人参会。

中国驻莫桑比克大使苏健在会上表示，莫桑比克是中国在非洲的传统友好国家和全面战略合作伙伴。近年来，莫对华出口呈现高速增长态势，中国已成为莫主要贸易伙伴之一。

苏健说，中国国际进口博览会是落实中非合作论坛北京峰会有关贸易便利化的具体举措，充分表明了中国主动扩大对外开放的真诚意愿。第二届进博会将为莫进一步扩大出口、引进外资、对外合作提供广阔渠道，希望莫方继续积极组织推荐当地企业赴华参展。

莫桑比克工业和贸易部常务秘书玛利亚·平托表示，进博会为莫桑比克产品在中国市场扩大影响力提供了机遇，为莫桑比克企业家实现贸易便捷和多样化提供了渠道，希望第二届进博会能给莫本土企业带来更多机会。

莫桑比克“阳光坚果公司”是即将前往上海参加第二届进博会的莫桑比克参展商之一。公司总裁唐·拉森在会上向记者展示了他们的产品——烘焙腰果。他表示，这是公司首次报名参展，非常庆幸能有这次机会，也希望在中国的展出能给企业带来好运。

此次推介活动由中国驻莫桑比克大使馆与中国银行约翰内斯堡分行联合举办。

(责编：燕勐、杨牧)