乌兹别克斯坦将为投资者提供投资类签证

新华社塔什干9月21日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦司法部20日发布消息说，乌将为投资额度不低于18.3万美元的外国投资者提供有效期为三年的投资类签证。

2019年是乌兹别克斯坦“积极投资和社会发展年”，乌计划吸引外国直接投资42亿美元，是去年的1.5倍。

乌兹别克斯坦国立大学教授哈桑·阿布卡斯莫夫表示，投资类签证是乌政府为吸引外国投资者赴乌投资而出台的新举措，这将为外国投资者在乌从事经商活动提供更大便利。

今年以来，为方便外国人赴乌，乌引进了探亲、学生、学术等各类签证。本月中旬，乌政府决定自2020年1月1日起，给予持有往返机票、乘国际航班抵达乌兹别克斯坦的中国公民最长停留7天的免签入境待遇。

自2016年米尔济约耶夫当选总统以来，乌兹别克斯坦采取了一系列措施推动经济改革，包括取消外汇兑换管制、降低税负以及对引进外资给予优惠等。

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