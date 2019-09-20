人民网>>国际

我和库娃

任光宣

2019年09月20日17:51  来源：人民网-国际频道
 

我和库娃

前天，我看中央台的《新闻联播》，听到播发了中华人民共和国主席签发的命令（2019年9月17日），授予俄中友好协会第一副主席的加林娜·维涅阿米诺夫娜·库利科娃“友谊勋章”。

加林娜·维涅阿米诺夫娜·库利科娃，这不就是我的老朋友库娃吗？听到这个消息简直高兴得要跳起来！要知道，“友谊勋章”是中国授予外国友人的最高荣誉，且这次被授予“友谊勋章”的7位外国人中，库利科娃是唯一的俄罗斯人，也是继俄罗斯总统普京之后，第二位获得中国这项最高荣誉的俄罗斯人，我能不为自己的好朋友高兴吗？我当即拿起手机，向远在莫斯科的库利科娃表示祝贺：

亲爱的加莉娅！

我衷心祝贺你荣获“友谊勋章”！这是对你多年从事加强中俄友谊工作的最高奖赏。我真心为你高兴并感到自豪，因为我有你这位出色的俄罗斯朋友！

我和库娃

在为库利科娃获奖高兴之余，我回想起与她交往30多年的往事……

我与库利科娃相识于上世纪90年代中期。她当时在俄罗斯驻华使馆工作，我在北京大学俄罗斯语言文学系任教，由于工作关系结识。当时库利科娃任俄罗斯驻华使馆参赞。负责两国的科技，文化和民间交流工作。那时候，她已经50多岁，已不是年轻时照片上的那位金发碧眼的俄罗斯姑娘，但她那圆圆的脸庞，炯炯有神的大眼，满头卷曲的金发，保持良好的身段，雅致得体的衣着，依然让人感到俄罗斯中年女性的风韵。

随着我与库利科娃的交往多起来，我渐渐发现库利科娃不仅外貌美丽端庄，举止大方，而且慧在其中。她阅历丰富，知识面广，是位出色的外交家。尤其她演讲口才绝对一流，是我见过的俄罗斯外交官中的佼佼者。库利科娃在任何场合的发言从不念稿，她出口成章，妙语连珠，引经据典，说话到位，听她讲话我感到像吃了冰激凌一样舒服畅快，而且也领略到俄罗斯语言的优美。法国作家维·雨果曾经说过，“人的外在美如果不与人的内在美结合，那么这种美是不完整的。”库利科娃的美是完整的，因为我觉得她是外在美与内在美集于一身的典范，是一位完美的俄罗斯女性。

我和库娃

库利科娃生于1935年，1958年毕业于莫斯科国际关系学院“东方诸国的国际关系”专业。早在少女时代她就对汉语和中国文化感兴趣，并从那时起就决定把自己的未来与中国联系在一起。60多年来，她从事民间外交工作，无论在中苏友好蜜月时代，还是在中苏两国交恶时期，她一直对中国和中国人民保持着友好的感情，一如既往地为加强中俄两国和两国人民之间的友谊做工作。

库利科娃经常说，中国是她的第二故乡。在库利科娃的人生中，《莫斯科北京》这首歌似乎是她的座右铭，像明灯一样指引着她从事的中苏（中俄）民间交流工作。她从苏联时期对外友协的一名普通工作人员，一直干到俄中友协第一副主席。如今她虽已到了84岁高龄，依然每天乘地铁1个多小时上班，在办公室一待一天，她的干劲和热情实在令人佩服！她常对我说：“我不能不上班，工作对于我就是生命。”这种高尚的精神境界，一直是我学习的榜样。

我和库娃

库利科娃在华使馆工作那十年时光令我怀念。

我记得，北京大学举办的纪念伟大的俄罗斯诗人普希金诞辰200周年那次，我们邀请了俄罗斯驻华大使罗高寿，库利科娃参赞，文化新闻参赞扎哈罗夫等外交官参加。有200多名来自全国各地的专家学者参加，中央电视台，北京电视台，俄罗斯电视台等9家电视台做了现场报道，盛况空前……在纪念会上，库利科娃作为民间外交“大使”，做了热情洋溢的发言，她的那次演讲给我留下深刻的印象，俄语运用得洒脱自如，酣畅流利，真不愧是来自普希金故乡的俄罗斯人！

我记得，库利科娃有一次邀请我去她在使馆的家中做客。她亲自主厨，做俄罗斯饼、红菜汤、几道俄菜请我们品尝。席间，我们聊中俄友谊，高唱中国和俄罗斯歌曲，当然，歌曲《莫斯科北京》是保留节目，友好气氛至今还历历在目。

我记得，我刚学会开车后，拉上库利科娃绕遍北京城去找一本刚出版的书。那时我刚开车，根本顾不上看路，库娃坐在副驾驶座上给我指路，我发现她对北京远比我这个北京本地人还熟悉。就这样在她的“导航”下，我们经过了1个多小时的寻找，其间还吃了一顿快餐，后来才找到了该去的书店。当她拿到那本新书后脸上露出的喜悦笑容。

我还记得，她在我们欢迎俄罗斯作家代表团的招待会上，与我同坐一桌，与俄罗斯作家朋友谈笑风生的场面。那时候我已经办好了去俄罗斯的签证，准备去莫斯科大学访问，库利科娃给了我许多有益的建议……

2008年我到莫斯科工作后，与库利科娃的来往就更多了。我在莫斯科工作这十几年间，俄中友好协会举办了上百场与中国有关的活动。她常对我说，俄中友协是社会组织，国家或是任何机构不给我们一分钱，我们是义工，主要干活的就是她和一位小秘书，工作之忙可想而知。但库利科娃任劳任怨，从不抱怨，总以满腔热情投入工作，还把工作干得利落漂亮。这就是她的办事风格！俄中友协举办的活动我几乎都应邀参加，我是俄中友好协会的常客。库利科娃主持会议发言，我每次都洗耳恭听，聆听她那内容充实，语言流畅的演讲，我能得到不少信息，也学习了，讲话的技巧，受益匪浅。

我和库娃

最近一次与库利科娃见面，是参加2019年5月底在莫斯科举办的庆祝中俄建交70周年“回顾与展望：新时代的中俄关系”论坛。我们中方和俄方的几位发言人均为照稿宣读，唯有库利科娃还是她的一贯做法，无稿演讲。轮到她发言时，她从容起身走到讲坛前，在短短的十几分钟发言里，悉数中俄70年中俄民间外交的活动中的重大事件和人员交往，84岁高龄的她，头脑清晰，准确无误地说出每件事发生的时间，地点和人物，如数家珍，令人佩服并博得了在座人们的热烈掌声！

我和库娃

库利科娃不但有外交家的演说才能，而且还著书立说，把中俄民间外交的历程写了出来。2012年，她经过3年多的辛勤耕耘，出版了《俄罗斯与中国：民间外交》一书，她以自己的亲身经历回顾了自己从事中苏（俄）民间外交工作55年的历程，这是一本“记忆之书”。书中的资料翔实，图文并茂，记录了中俄几代人为加强和发展中俄两国人民的友谊所做的工作，其中也写到了作者本人对这项工作倾注的心血和汗水。因为库利科娃认为，自己“从事的是俄中民间友好事业，不是国家外交。我从少女时代就开始从事这项事业，感到十分幸福。只要心脏跳动一天，我就会将这项伟大事业继续下去。”俄罗斯科学院院士齐赫文斯基为这本书写了“致读者”，强调“库利科娃撰写了一本鸿篇巨制，这本书无疑会得到读者的应有评价。”俄中友好协会主席М.季塔连科撰写了“前言”，认为这本书是“俄中两个伟大的人民近60年友好交往的一部真正的编年史和活历史。”这本书问世后，库利科娃很快就把它赠给我，并题词：

敬赠亲爱的朋友任光宣教授！

感谢我们多年的友好交往，祝你今后在创作上取得成就！

作者：加·库利科娃

2012年10月29日

我和库娃

在人们看来，库利科娃是个女强人，可她也有她脆弱的一面。然而她迎难而上，克服人生的种种困难，把自己的全部精力和热情献给中俄民间外交的美好事业，做出了重大的贡献，成为中俄两国人民中的一位女中豪杰，值得我敬仰和尊重。

在即将结束这篇小文时，我耳边响起了库利科娃最近在接受中国记者采访时说的话，“我热爱自己的工作，热爱俄罗斯，也热爱中国。我每天都在工作，撰写文章，发表演讲。我很健康，感觉特别好，因为我热爱自己的事业，我将一生从事俄中友好事业，直到生命最后时刻。”这就是这位“友谊勋章”得主的肺腑之言，也是她生命不息，工作不止的动力。

库娃！我再次祝贺你获得“友谊勋章”，为你点一百个赞！

（作者系北京大学教授）

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved