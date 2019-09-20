向新中国成立70周年献礼

人民网洛杉矶9月19日电（记者王如君）一场精彩纷呈的《中国经典电影主题音乐会》19日晚在美国西部城市洛杉矶举行，当地华侨华人、中国外交官以及社会各界朋友近千人前往观看。

这场旨在“致敬经典，献礼70周年”的中国经典电影主题音乐会，由中国驻洛杉矶总领事馆、中影股份、美国鹰龙传媒有限公司、美国梅拉诺文化演艺公司主办。中国驻洛杉矶总领事张平说，今天我们相聚在这里，以音乐共同庆祝中华人民共和国成立70周年。这场音乐会主题是中国经典电影音乐，都是人们耳熟能详的乐曲。70年来，中国取得的发展进步令世人瞩目。今晚的音乐，体现了70年来中国各个领域发生的故事。聆听这些乐曲，让我们回想起70年来的峥嵘岁月。

美国鹰龙传媒董事长苏彦韬表示，希望通过中国经典电影主题音乐会，唱响海外华侨华人对新中国成立70周年的一份祝福。同时，希望通过这些熟悉的乐曲，带给海外华人来自家乡的一份温情。今晚，我们用经典电影音乐向新中国成立70周年致敬，向建国英雄们致敬，唱响新时代的新篇章。

洛杉矶郡郡政委员凯瑟琳·巴格表示，这场音乐会很有意义，将美中两国人民聚在一起，以音乐为桥梁增进相互了解和友谊。

当晚，精彩节目轮番上演，以动人心弦的歌声、音乐回顾和反映了新中国的70年的岁月。中国国家一级指挥家王永吉参加演出并现场演讲音乐与电影的关系。当地的“音乐天使”苏馨怡演唱了电影《小花》主题曲《绒花》，赢得全场喝彩。随后，电影《闪闪的红星》主题曲《映山红》、《柳堡的故事》主题曲《九九艳阳天》、《小街》主题曲《妈妈留给我一首歌》和《咱们的牛百岁》主题曲《双脚踏上幸福路》等，一个接一个的时代之歌响起，引不少观众轻声唱和，紧接着是一阵又一的雷鸣般掌声……

这是一个温馨的夜晚，一个喜庆的夜晚，一个为祖国祝福的夜晚。

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