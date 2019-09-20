“香港：事实与真相”主题边会在日内瓦举行

新华社日内瓦9月20日电（记者聂晓阳）联合国人权理事会第42次会议正在日内瓦举行。中国常驻日内瓦代表团和中国联合国协会18日举行“香港：事实与真相”主题边会，邀请有关专家集中介绍发生在香港的持续已100多天的修例风波的真实情况。多个国家驻日内瓦外交官、有关国际组织和非政府组织官员等约100人参加了会议。

清华大学港澳研究中心主任、中国法学会香港基本法澳门基本法研究会会长王振民在发言中说，正是根据香港基本法，香港居民才开始真正享有比历史上任何时候都更为广泛的权利和自由。香港警察是世界上最专业的警队之一，执法非常克制，说他们过分使用武力，完全没有道理，也不符合事实。当前局势根本无关人权，当务之急、最核心的问题就是迅速制止暴力，不能纵容、支持任何暴力。

深圳大学港澳基本法研究中心主任、法学院教授邹平学在会议上表示，过去三个月来，香港不断出现瘫痪公共交通、围堵政府部门、毁坏公物、冲击警方防线、暴力袭警、污损国旗国徽的行为。非法集会示威和暴力活动给香港造成巨大经济损失，也让香港的国际声誉受到严重损害。任何一个热爱香港、关心香港的人都应当向一切暴力行为和暴力分子说不，都应当坚定支持特区政府和特区行政长官为恢复法治秩序采取的各种举措。

上海国际问题研究院港澳研究室主任张建在发言中表示，持续了三个多月的香港修例风波让香港陷入社会动荡，而外部势力的介入、怂恿甚至幕后操纵，加剧了香港局势的恶化。以美国为首的外部势力，大力干预香港事务，试图将香港作为与中国进行大国博弈的筹码。希望关注、关心香港局势的有识之士能够认清当前香港局势的本质，而不是受一些充满偏见的舆论及一些偏见人士的影响。

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