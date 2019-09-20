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美一口气公布437项关税加征排除商品,利好中美企业消费者

2019年09月20日15:45  来源：第一财经
 

当地时间17日，美国贸易代表办公室(USTR)公布了3份对华加征关税商品排除清单通知，超过400项商品在免于加征关税之列。与之前历次不同的是，此次清单涉及了美方宣布的3批加征关税的中国商品。

三批加征关税商品均涉及

据第一财经记者梳理，本次关税排除清单共涉及437项商品，排除的商品主要为各类仪器设备零部件、有机合成材料、日用品、化学制品、纺织品、机电设备、化工制品、钢铁制品等。这些商品分别分布在美国去年以来宣布的340亿美元、160亿美元、2000亿美元这3批加征关税的中国商品中。

从2018年12月28日至今，USTR共公布了11批次的商品排除清单。据第一财经记者查询，前8次先后各排除了984项、87项、21项、515项、464项、110项、69项和10项商品。而9月17日USTR则一次性公布了3批次排除清单，分别涉及上述3大批商品，这是此前从未发生过的。

USTR在关于340亿美元加征关税商品的排除清单通知中称，2019年9月17日，USTR发布第3290-F9号通知，对可获得关税排除的商品进行公告。根据美国《1974年贸易法案》第301条b款，第301条c款和第307条a款以及跨机构301条款委员会的建议，美国贸易代表宣布对其中310项商品实行关税排除。声明称，该决定还参考了“咨询委员会及公众对相关关税排除产品的建议和意见”。

这310项商品主要为各类机电仪器、设备和零部件，包括不同型号及用途的泵轮机、电动设备、发动机、起重设备、医疗设备和光学设备等。

而此次列入了160亿美元加征关税商品排除清单中的，则包括聚氯乙烯卷、聚氯乙烯板、塑料管、管和软管接头和连接器、球形旋钮钢管、铁或钢制露台、凉棚和棚架、镀锌钢管、农业或园艺机械用旋转式内燃机等89类商品。

此外，还有日用品、化学制品、纺织品、机电设备等38类商品被列入2000亿美元加征关税商品排除清单。其中日用品约占1/3，具体包括和美国民众日常生活密切相关的LED灯具、用于花园、庭院和桌面的照明配件、复合木地板、用于咖啡冲泡且自带过滤装置的水杯、便携式的单人用烤架、狗用安全带等。

美国化学理事会（ACC）此前发布声明，对特朗普政府对中国商品加征关税的计划表示反对。声明表示，虽然2018年美国从中国进口的化学品增长了22.7%，但报复性关税抑制了美国对中国化学品的出口，导致2018年化学品对华贸易逆差几乎增长了2倍，从14亿美元增至40亿美元。美国化工行业是美国主要的出口行业，占美国出口贸易总额的10%以上。

圣诞商品在列

此次关税排除清单的刷新，对中国出口企业、美国进口企业和美国消费者来说都属利好。

对于将要过圣诞节的美国消费者而言，一个好消息是：用于圣诞树装饰的一款小型照明装置也在此次排除清单中。

美国彼得森国际经济研究所曾发布的一份调查显示，在美国人消费的“中国制造”产品TOP10中，圣诞节用品和圣诞用灯分别位列第三位和第十位。

美国人口普查局的数据显示，考虑到库存需求，美国80%进口灯饰的采购都在每年的8~10月完成，而中国商品占这些美进口灯饰的85%左右，并且几乎美国人所用的所有LED灯都来自中国。

纺织品中，100%的涤纶机织超细纤维织物、涤纶制品也在此次排除清单中。

中国纺织品进出口商会的数据显示，去年中国对美纺织服装出口额约103亿美元，占中国对美国纺织服装及原料出口额的16%左右，涉及出口企业1.7万家左右。

美国全国对外贸易理事会主席耶克萨（Rufus Yerxa）曾表示，美国不再具备生产服装、纺织品等相关产品的基础设施。

对于美国纺织品行业来说，此次对中国纺织品的部分“解禁”至少缓解了燃眉之急。

多个领域的业内人士表示，此次排除清单的公布，对中国相关领域的出口企业也是利好消息，尤其是当前正在努力争取圣诞订单的企业。

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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