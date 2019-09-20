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中国侨联“亲情中华”文艺演出在巴塞罗那取得圆满成功

2019年09月20日14:12  来源：新华网
 

　　新华社西班牙巴塞罗那9月19日电（记者冯俊伟　谢宇智）由中国侨联主办、西班牙巴塞罗那侨界承办的“亲情中华·欢聚巴塞罗那”大型文艺晚会18日在巴塞罗那国际会展中心举行，精心打造的文艺节目受到在场2000多名观众的热烈欢迎。

　　中国驻巴塞罗那总领事林楠在致辞时表示，“亲情中华”是中国侨联打造的品牌文化活动，旨在凝聚中华情，服务和慰问广大侨胞。艺术团已经7次来到西班牙加泰罗尼亚自治区演出，希望广大侨胞继续为中西友好关系发展贡献力量。

　　中国侨联文化交流部副部长、“亲情中华”艺术团团长邢砚庄在接受新华社记者采访时说，海外侨胞为祖（籍）国各项事业的发展做出了贡献，希望通过此次演出，与海外侨胞共同分享国庆的快乐，和国际友人分享中华民族的特色文化，增进中西文化交流和互鉴。

　　在当晚演出中，中国传统杂技《喧歌嘻调》给观众带来视觉震撼；中国杂技团青年演员杨青表演的柔术《青狸》以“超越极限的人体艺术”惊艳了现场中外观众；二胡演奏家陈军演奏了《太极琴侠》《战马奔腾》等曲目，让观众对传统乐器有了耳目一新的体验；京剧表演艺术家于魁智和李胜素献上的《四郎探母—坐宫》《我是中国人》赢得热烈掌声。

　　一名现场观看晚会的老华侨告诉记者，他来西班牙快20年了，这是他看到的最精彩的一台节目。

　　这次“亲情中华”艺术团欧洲之行包括意大利、英国、葡萄牙和西班牙4个国家的6个城市，巴塞罗那是这次慰侨演出的最后一站。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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