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第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛阿联酋赛区决赛落幕

2019年09月20日14:11  来源：新华网
 

　　新华社迪拜9月19日电（记者苏小坡）第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛阿联酋赛区决赛19日在阿联酋迪拜大学举行，11名来自阿联酋各地的中学生展开角逐。

　　当天的比赛分为演讲、抽签答题和才艺表演三个环节。选手们讲述了各自的故事，有的说希望能到北京登长城，有的说希望在2020年迪拜世博会期间当志愿者，用中文为中国游客服务。随后，选手们带来了书法、剪纸、茶艺和舞蹈等才艺展示，他们的精彩表现得到评委和观众的一致好评。

　　在题为《我的爱好》的演讲中，来自沙迦的阿卜杜勒·纳赛尔说：“我平时很喜欢听说唱歌曲。希望有机会跟中国的歌手们切磋，他们都很有才华。”他的中文十分流利，字正腔圆。在才艺表演环节，他演唱了“筷子兄弟”的歌曲《父亲》，赢得观众阵阵掌声。最终，纳赛尔获得了比赛第一名。

　　迪拜大学孔子学院中方院长刘艳晖说，参赛选手们展示了良好的中文功底和语言水平，获奖选手将有望代表阿联酋中学生参加在中国举行的总决赛。

　　中国驻迪拜总领事李旭航出席活动并为获奖选手颁奖。他在致辞中勉励参赛选手把握机会，努力学习汉语，了解中国文化，争做中阿文化交流的桥梁和使者。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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