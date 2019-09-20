新研究：分娩方式影响新生儿肠道菌群

新华社伦敦9月19日电（记者张家伟）英国伦敦大学学院19日发布的一项研究说，与阴道分娩相比，经剖宫产出生的新生儿肠道菌群容易发生改变，且较易受到潜在致病菌的定植。这也进一步证实，在生命最初几周内，分娩方式是决定肠道菌群的主要因素。

新生儿会从母体和周围环境中获得各种微生物，并进行肠道菌群定植。所谓定植是指各种微生物从不同的环境附着到人体，并在一定部位定居、生长和繁衍。

伦敦大学学院等机构研究人员在英国《自然》杂志上报告说，他们对英国医院出生的596名足月新生儿的肠道菌群进行了全基因组测序，试图明确剖宫产如何影响新生儿时期的肠道菌群组成。这些婴儿中，314名是阴道分娩，282名为剖宫产。

结果显示，剖宫产这一分娩方式与母体共生菌传递受到破坏以及潜在致病菌的定植率较高有关，而后者可能来源于周围环境。研究发现，约83%的剖宫产婴儿携带潜在的致病菌，而这一比例在阴道分娩的婴儿中只有49%左右。不过这种肠道菌群的差异性会随着婴儿的成长逐步缩小。

报告作者之一、伦敦大学学院的奈杰尔·菲尔德博士说，通过不同方式出生的幼儿在断奶后，他们的肠道菌群又会变得越来越相似，“我们还不清楚出生时的差异是否会对他们的健康造成影响”。研究人员表示，人类生命早期肠道菌群紊乱以及携带致病菌的临床后果还有待进一步研究。

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