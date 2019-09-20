伊朗外长：对伊军事打击将导致地区“全面战争”

新华社德黑兰9月19日电 据伊朗新闻电视台19日报道，伊朗外交部长扎里夫当天接受采访时表示，若美国或沙特阿拉伯对伊朗实施军事打击，将在地区引发“全面战争”。

扎里夫当天接受了美国有线电视新闻网的采访。当被问及若美国或沙特对伊朗实施军事打击会有何种后果时，他明确表示，那将导致地区“全面战争”。

扎里夫强调，在捍卫国家领土的问题上，伊朗不会含糊。

扎里夫同时表示，伊朗不想有军事冲突，所谓伊朗策动了袭击沙特国家石油公司石油设施的指控是“谎言”。

沙特国家石油公司两处石油设施14日遭无人机袭击并引发火灾。沙特方面说，袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶。也门胡塞武装宣布袭击事件是该武装所为，但美国方面指称伊朗是此次袭击的幕后黑手。伊朗对此说法多次予以否认和谴责。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)