美国要求两名古巴常驻联合国代表团成员离境

新华社华盛顿9月19日电（记者刘晨 刘品然）美国国务院19日说，已要求两名古巴常驻联合国代表团成员离境，称其试图进行“给美国带来负面影响的活动”。

美国务院发言人奥尔塔格斯在当天发表的声明中说，美国务院19日已告知古巴外交部美方要求两名古巴常驻联合国代表团成员立即离境。奥尔塔格斯称，这两人滥用其“驻地特权”，试图进行给美国带来负面影响的活动。但声明未提及两人的具体行为。

奥尔塔格斯同时表示，美国还将限制古巴常驻联合国代表团所有成员的活动范围，原则上不得超出联合国总部所在的纽约曼哈顿岛。

古巴外长罗德里格斯当天在社交媒体推特上连续发文，强烈反对美国的做法，称美方指控纯属“粗鄙的诽谤”，并表示美国的目的是“使冲突升级以至可能导致关闭两国互设的使馆，进一步加剧（对古）封锁，并在两国之间制造紧张局势”。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并没有全面解除对古巴的封锁。特朗普政府上台后，美国再次收紧对古巴政策。（参与记者：朱婉君）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)