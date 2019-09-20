昆曲《牡丹亭》亮相荷兰

新华社海牙9月19日电（记者王雅楠）受邀于海牙中国文化中心，苏州昆剧院19日晚在海牙演出《牡丹亭》精华版，受到当地观众热烈欢迎。

苏州昆剧院此次与荷兰Groundbreakers现代舞团进行尝试性联合演出，共同演绎《牡丹亭》中的经典片段《游园惊梦》。感情充沛的现代舞和“百戏之祖”昆曲相遇碰撞出富于创意的艺术火花。

演出中，杜丽娘入梦前的一段双人现代舞，以充满张力的肢体语言表达了对爱情的渴慕；大提琴旋律的加入丰富了配乐情感的表达；投影的运用使舞台上人物的刻画在视觉上变得更加细腻且更具冲击力。

通过这种尝试性联合演出，观众们不仅可以欣赏到昆曲中最为精粹的中国艺术元素，还能感受到西方现代舞蹈与音乐的独特魅力，多维度感受这段经典爱情故事。演出结束时，全场起立，掌声雷动。

苏州昆剧院院长蔡少华在接受记者采访时表示，此次与荷兰舞蹈团的合作体现出中华文化的开放、自信与包容，在保留东方审美基本基因的前提下，融入了文化的多样性，融入了当今时代特色。

Groundbreakers舞团负责人许村松认为，昆曲是东方审美的标杆之一，它的表达是含蓄的，而现代舞是外放的，此次与苏州昆剧院的合作使他重新找到自己艺术灵感的根，那就是寻求东西方艺术更多的审美结合。

荷兰观众利安娜·罗斯第一次观看中国传统戏剧，她表示，自己为剧中男女主人公的故事所打动，演员的唱腔和动作非常优美。

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