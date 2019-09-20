美国首都华盛顿特区发生枪击事件致1死5伤

新华社华盛顿9月19日电（记者刘阳 孙丁）美国首都华盛顿哥伦比亚特区警方说，华盛顿市区北部19日晚间发生一起枪击事件，导致一名男性死亡，另有5人受伤。
据华盛顿特区警察局指挥官斯图尔特·埃默曼通报，枪击发生在华盛顿市区北部一幢公寓楼外。6名受害者均为成年人，包括5名男性和一名女性。伤者已被送至医院，其中一人伤情严重。
埃默曼说，事发地附近居民听到了密集枪声，警方在现场发现多个弹壳，不排除枪手使用自动或半自动步枪进行袭击。
华盛顿特区警察局随后在社交媒体上发布信息说，两名男性持类似AK-47型武器，驾驶一辆浅色轿车逃离现场，希望市民提供相关信息。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】