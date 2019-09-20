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美国首都华盛顿特区发生枪击事件致1死5伤

2019年09月20日14:04  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿9月19日电（记者刘阳 孙丁）美国首都华盛顿哥伦比亚特区警方说，华盛顿市区北部19日晚间发生一起枪击事件，导致一名男性死亡，另有5人受伤。

　　据华盛顿特区警察局指挥官斯图尔特·埃默曼通报，枪击发生在华盛顿市区北部一幢公寓楼外。6名受害者均为成年人，包括5名男性和一名女性。伤者已被送至医院，其中一人伤情严重。

　　埃默曼说，事发地附近居民听到了密集枪声，警方在现场发现多个弹壳，不排除枪手使用自动或半自动步枪进行袭击。

　　华盛顿特区警察局随后在社交媒体上发布信息说，两名男性持类似AK-47型武器，驾驶一辆浅色轿车逃离现场，希望市民提供相关信息。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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