新华社华盛顿9月19日电 财经观察：美联储降息凸显经济不确定性压力

新华社记者杨承霖

在7月底实施10多年来首度降息后，美国联邦储备委员会18日再度降息。在当天的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔多次强调“不确定性”正在让美国经济承压，并表示美联储再度降息是为了给持续存在的风险“上保险”，以期美国经济在面对显著变化时能保持强劲。

鲍威尔认为，近期美国制造业产出、企业投资、出口均有下降，主要原因在于海外经济增长放缓和贸易政策走势这两大不确定性。

跟踪美国制造业走势的两大权威机构美国供应管理协会和英国IHS马基特公司的近期数据一致显示，美国制造业采购经理人指数（PMI）出现显著下跌。该指数是经济学界关注的研判未来经济走势的重要先行指标。

企业投资也反映出不确定性给美国企业带来压力。由美国大型企业高管组成的“商业圆桌会议”18日发布的调查结果显示，反映美国企业高层信心的经济前景指数已经连续6个季度下滑，今年第三季度较上季度下滑10.3至79.2。

商业圆桌会议主席兼首席执行官、小布什政府白宫幕僚长乔舒亚·博尔滕称，不确定性阻碍了经济潜力的充分释放，限制美国的增长和投资，美国企业“正把脚稳稳地放在刹车上”，而且“正在偶尔点下刹车”。

出口数据也直接折射出全球经济疲软和贸易政策不确定性给美国经济造成的拖累。美国商务部8月底公布的二季度实际国内生产总值(GDP)数据显示，当季美国出口增速相比一季度全面下滑、由正转负，其中货物出口下滑5.6%，服务出口下滑6.3%，总计下滑5.8%，拖累GDP增长0.71个百分点。

面对不确定性给美国经济带来的不利影响，美联储在降息的同时，也在为未来货币政策的调整做铺垫。鲍威尔说，如今美国经济处于“不同寻常”的境况，后续是否降息没有“预设路线”，美联储将在后续会议上逐次根据经济状况做出决策，并尽量保持公开透明。市场人士认为，这样的表态意味着美联储的政策将保持灵活。

鲍威尔还表示，美联储正评估何时恢复资产负债表的“有机增长”，部分市场人士将此视为美联储将“量化宽松”重新纳入考虑范围的信号。双线资本公司首席执行官杰弗里·冈拉克表示，美联储可能不得不启动“轻量版量化宽松”，这意味着重新扩张资产负债表，以增加金融系统流动性。

美联储日前开始通过临时性的公开市场操作应对金融市场波动。17日，美国短期融资市场隔夜回购利率大幅飙升，导致了短暂的美元紧俏，联邦基金有效利率也一度突破美联储设定的目标区间。负责具体实施美联储货币政策的纽约联邦储备银行立即通过“逆回购”操作大幅增加美元供给，目前稳定了金融市场上的美元供应量和利率水平。

鲍威尔18日表示，未来若有需要，美联储会考虑继续将临时的公开市场操作作为政策工具。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)