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中国驻美国使馆举办国庆70周年侨学界专场招待会

2019年09月20日13:44  来源：人民网-国际频道
 
中国驻美国使馆2019年国庆侨学界专场招待会现场 吴乐珺摄
中国驻美国使馆2019年国庆侨学界专场招待会现场 吴乐珺摄 

人民网华盛顿9月19日电（记者 章念生、吴乐珺）当地时间19日，中国驻美国大使馆举办国庆70周年侨学界专场招待会。崔天凯大使、李克新公使、徐学渊公使以及旅美华侨华人、留学生和中资企业代表700余人参加活动。

崔天凯大使在讲话中表示，热烈欢迎各位嘉宾共同庆祝中华人民共和国成立70周年。新中国的成立，标志着中华民族浴火重生，开启了实现国家富强、民族振兴、人民幸福的伟大新征程。70年来，中国人民通过艰苦奋斗，告别贫穷和落后、创造了发展奇迹。从一穷二白到成为世界第二大经济体，从百废待兴到制造业、货物贸易、外汇储备等诸多“世界第一”。中国人民在中国共产党的领导下，摸索出一条符合自身国情的中国特色社会主义道路。我们要在以习近平同志为核心的党中央领导下，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，一步一个脚印把前无古人的伟大事业推向前进。

崔大使说，大陆和台湾同属一个中国的事实无法改变；两岸同胞血浓于水、守望相助的天然情感和民族认同无法改变；两岸统一是中华民族伟大复兴的题中应有之义,是历史赋予两岸中国人的神圣使命，也是不可抗拒的历史潮流。

崔大使指出，当前，某些势力在香港假“自由、民主”之名，行违法暴力之实，甚至妄图通过搞乱香港动摇“一国两制”根基，这种图谋是徒劳的，绝不会得逞。邓小平先生在40年前就曾指出，“统一是全国各族人民的共同愿望和中华人民共和国的国家意志，谁胆敢将香港分裂出去，必将背上民族罪人的千古骂名”。“一国两制”是一个完整的概念，其中“一国”是根，根深才能叶茂;“一国”是本，本固才能枝荣。香港是中国的香港，谁也不可能把香港从中国分裂出去。

崔大使说，中美建交40年来，虽然历经风雨起伏，但取得了历史性的长足发展。中美双方应增进了解，避免误判，在相互尊重基础上管控分歧，在互惠互利基础上拓展合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让中美合作更好造福两国、惠及世界。

崔大使最后表示，广大旅美华侨华人积极融入、回馈当地社会并积极参与和支持中国改革开放和建设，是中美关系发展的重要纽带。希望旅美华侨华人发挥自身优势，为中美关系健康稳定发展而努力。中国大使馆将继续贯彻落实“外交为民”宗旨，为旅美侨胞、留学生和中企人员做好事，办实事，解难事，努力推进“海外民生工程”。

崔大使的讲话得到与会各界人士的高度认同和积极呼应。他们纷纷表示，在中国共产党的领导下，新中国取得了辉煌发展成就，作为海外华侨华人对此感到无比自豪。他们将继续发挥桥梁作用，积极促进中美关系健康稳定发展，并为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奉献力量。

中国驻美国使馆阳光学校的学生在唱中国国歌 吴乐珺摄
中国驻美国使馆阳光学校的学生在唱中国国歌 吴乐珺摄
中国驻美国大使崔天凯致辞 吴乐珺摄
中国驻美国大使崔天凯致辞 吴乐珺摄
(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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