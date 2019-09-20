第十三届中美旅游高层对话在西雅图举行

美国华盛顿州州长乔·应斯理在会上致辞 胡泽曦摄

人民网西雅图9月19日电（记者 胡泽曦）9月18日至20日，第十三届中美旅游高层对话在美国华盛顿州西雅图市举行，吸引了两国政府代表以及两国旅游业界的广泛参与。与会人士纷纷表示，在当前中美关系面临一定挑战的背景下，两国旅游业界应进一步加强沟通合作，为促进两国民间交往继续发挥作用。

中美旅游高层对话由中国文化和旅游部和美国旅游推广局联合推出，每年轮流在中美两国举办。就该定期对话的作用，美国旅游推广局总裁兼首席执行官克里斯托弗·汤普森表示，举办高层对话有助于加强美中两国旅游业界的营销策略，进而有助于推动旅游行业为“两国的经济发展、贸易平衡和彼此更好的文化理解做出显著贡献”。

据美国国家旅游局统计，2018年美国接待中国公民300万人次，中国是美国第一大旅游出口市场，出口额达到了346亿美元。近年来，美国旅游业界正不断加大对中国市场的投入，力图把握中国公民海外游迅速升温所带来的巨大机遇。美国旅游推广局专门推出了中文网站，加利福尼亚州等地方各州旅游推广机构也加大了在中国市场的广告投放力度。

参与本届对话的两国代表也纷纷强调，加强旅游合作有助于为中美关系长远发展夯实基础。中国驻美使馆公使衔参赞赵海生表示，旅游业在国际关系中发挥着重要作用，是各国通过人民交往建立更密切联系的有效途径，中美旅游交流合作充分体现了当前两国利益交融程度，充分体现了两国合则两利、斗则俱伤的现实。

美国前驻华大使骆家辉指出，发展旅游合作对加强人民之间的关系非常重要，这是美中关系更加牢固的基础。他表示：“我们终将克服（目前）困难的经济问题，就像尼克松总统首次访华以来一样，美中关系终将继续发展。全世界都在期待美中关系和两国人民的伙伴关系能实现更大的发展。”

美国前驻华大使骆家辉在会上致辞 胡泽曦摄

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)