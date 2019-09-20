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美国务卿称撤回或暂缓总额1.6亿美元对阿富汗援助

2019年09月20日11:23  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿9月19日电（记者刘晨　刘品然）美国国务卿蓬佩奥19日宣布，美国将撤回或暂缓总金额达1.6亿美元的对阿富汗援助，理由是阿富汗政府存在“金融管理不当”等问题。

　　蓬佩奥在美国务院当天发布的一份声明中说，美国政府将把原定用于阿富汗一项大型能源基础设施建设项目的约1亿美元援助资金“退还”财政部，并将暂缓另一笔6000万美元的对阿援助。

　　蓬佩奥称，美国此举缘于阿富汗政府存在“腐败和金融管理不当”、公共财政管理的透明程度和问责机制未达标等问题。蓬佩奥同时表示，鉴于阿富汗政府“无法透明化管理”美政府援助资金，美国可能会在预算外找资金直接投资该能源基建项目。

　　俄罗斯总统阿富汗问题特别代表扎米尔·卡布洛在俄罗斯媒体上说，美方做出这一“实用主义”举动的真正原因是，美国不想再往阿富汗投入更多的资金。

　　美国2001年发动阿富汗战争、推翻塔利班政权后深陷其中，耗费大量人力物力，阿富汗局势亦持续动荡。美总统特朗普本月早些时候宣布美国与塔利班的和平谈判“已死”，给阿富汗未来和平前景再添阴影。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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