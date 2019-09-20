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期待融资问题在气候行动峰会上取得突破——访联合国开发计划署署长施泰纳

2019年09月20日11:22  来源：新华网
 

　　新华社联合国9月19日电 专访：期待融资问题在气候行动峰会上取得突破——访联合国开发计划署署长施泰纳

　　新华社记者徐晓蕾

　　联合国开发计划署署长阿希姆·施泰纳日前在纽约接受新华社记者专访时说，应对气候变化需要充足的融资，否则各国减排策略会大打折扣。他表示期待这一问题在即将举行的联合国气候行动峰会上取得突破。

　　联合国秘书长古特雷斯将于23日在纽约联合国总部主持召开气候行动峰会，这是第74届联大会议期间将举办的五场高级别峰会之一。施泰纳预计，气候融资将是峰会讨论的一个重要议题，他期待与会领导人在峰会上宣布慷慨的融资承诺。

　　“无论是政府、企业还是个人，如果想减少自身的碳足迹，总是需要做出一点投资，”施泰纳说，转变全球能源消费结构更是需要巨大的投资才能实现。

　　有关融资解决方案，施泰纳提出三点主张。首先，各国政府应把气候预算作为财政优先项来考虑；第二，应积极吸引调动私有投资支持气候行动，这需要政府出台相应激励措施，包括减免税收等；第三，发达国家应加大对发展中国家能力建设的投资，以助其尽早完成低碳经济转型。

　　施泰纳重申古特雷斯此前的呼吁：希望各国带着“具体的承诺”而非“漂亮的讲稿”前来与会。他说，从联合国开发计划署与《联合国气候变化框架公约》秘书处日前联合发布的一份报告来看，一些与会国或将在峰会上宣布升级减排行动。

　　据介绍，这份报告对各国“国家自主贡献”的调整计划进行了梳理。报告显示，发展中国家是计划进行调整的先行者；共有75个国家计划在2020年前加大下个10年应对气候变化的努力，其碳排放量占全球总量的37%；有71个国家尚不确定是否会调整其“国家自主贡献”。

　　施泰纳希望这些“尚在徘徊”的国家能在气候行动峰会期间得到鼓励，提升减排雄心。他说，联合国开发计划署将在未来一年内支持约100个发展中国家审议他们的气候策略，帮助他们思考在哪些方面可提升气候行动目标。

　　关于中国应对气候变化的努力，施泰纳说，中国在绿色科技的诸多方面都是领跑者。比如，中国积极研发和生产可再生能源，这使可再生能源价格下降，让更多的人能负担得起；中国市场的电动汽车销量领先世界，这对减排贡献巨大。

　　此外，施泰纳还谈及联合国开发计划署与中国的合作。他说，中国在这些合作项目中，帮助非洲等发展中地区建设清洁能源设施，惠及当地百姓。“非洲仍有6亿人口没有用上电，而太阳能、风能、地热能成为他们获取能源的捷径。”

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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