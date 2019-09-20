第二届明斯克国际杂技艺术节开幕

新华社明斯克9月19日电（记者魏忠杰 李佳）第二届明斯克国际杂技艺术节19日晚在白俄罗斯首都明斯克开幕，吸引了包括中国在内的多国演员参演。

据艺术节主办方白俄罗斯国家马戏团团长沙班介绍，本届明斯克国际杂技艺术节共吸引了来自白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、中国、德国和以色列等18个国家的100多名演员参加。他们将在艺术节上分别表演高空节目、驯兽、杂耍、魔术等近30个不同风格的节目。

开幕式上，来自俄罗斯国家马戏团及莫斯科国家大马戏团的演员们进行了秋千特技、驯虎和驯熊等表演，白俄罗斯国家马戏团演员们表演了高空秋千，乌克兰杂技演员进行了无保护高空节目表演。来自中国广州的李维是蒙特卡洛杂技节“金小丑”奖获奖者，当他在软钢丝上表演“单手顶”“单拐倒立”和“倒立独轮车”等高难度动作时，观众们无不凝神屏息。而当他顺利完成每个高难度平衡动作时，观众们立即报以热烈掌声。

明斯克国际杂技艺术节于2018年首次举办，本届艺术节将于22日闭幕。

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